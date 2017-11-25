Türkiye'nin 'Black Friday'i başka 'Cuma'ya kaldı

ABD’den çıkıp, Türkiye dahil hemen hemen tüm ülkelere yayılan alışveriş çılgınlığı günü ‘Black Friday’ (Kara Cuma) dün tüm dünyayı kasıp kavurdu. ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma olan ve markaların ürünlerini bugüne özel kampanyalı fiyatlardan satışa sunduğu “Black Friday”de, dünya yüzde 80’leri aşan oranlardaki indirimlere koştu.

Gazete Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Son yıllarda Türkiye’deki teknoloji başta olmak üzere moda, giyim, aksesuvar, ev eşyası gibi perakende ve online satış kanallarındaki mağazaların da katıldığı ‘Yerli Black Friday’de ise tüketicilerin ilgisi internet sitelerini çökertti.

Ancak Türkiye’deki Black Friday indirimleri, gizli zam ve az talep gören ürünlerde yapılan nispeten düşük indirimlerin gölgesinde kaldı.

SİTELER ÇÖKTÜ

Tüketicilerin bugünün özelinde en çok talep ettiği ‘indirimli akıllı telefonlarda’ marka ve model sayısı ile indirim oranları oldukça sınırlı kalırken, yerli tüketicilere yönelik Black Friday kampanyaları yapan şirketlerin online satış kanallarına gelen yoğun trafik, bu sitelere gün içinde zaman zaman erişim sorunu yaşattı.

Ancak tüketiciyi asıl kızdıran bir çok üründe fiyatların önce yükseltilip devasa bir indirim yapılıyormuş gibi sunulması oldu. Black Friday’in indirim kampanyasından çok, reklam mecrasına döndüğü Türkiye’de, ‘çılgınlık’ furyasına inşaat sektörü bile katıldı. Bazı gayrimenkul şirketleri, yüzde 10’luk standart indirimlerini “Konutta Black Friday’e özel indirim” adıyla sundu.

İNDİRİM İLE ZAM KARIŞTI

Türkiye’nin ‘Kara Cuma’sında özellikle online sitelerin sunduğu indirimler, tüketicilerin de eleştiri yağmuruna yol açtı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, bir önceki hafta fiyatlarını yüzde 20 artırıp, bu fiyat üzerinden yüzde 20’lik indirim yapan kanalları, Black Friday fırsatçılığı yapmakla suçladı. ABD’deki gibi yüzde 80’lik indirimler ise hediye aksesuvar kampanyalarıyla sınırlı kaldı.

115 MİLYON ALIŞVERİŞ ÇILGINI

ABD’de Walmart, Best Buy gibi perakende ve teknoloji zincirleri alışveriş çılgınlığının ilk adresi olurken, tüketiciler en çok telefon, televizyon ve oyun konsollarını tercih etti.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği’ne göre bu yılki Kara Cuma’da 115 milyon kişinin alışveriş yaptığı tahmin ediliyor. Araştırmalara göre Kara Cuma’da e-ticaret sitelerinin ziyaretçi trafiği % 65, işlem sayıları % 170 artıyor.

ASIL REKOR İKİ GÜN SONRA ‘SİBER PAZARTESİ’ İLE GELECEK

ABD’de Şükran Günü (23 Kasım Perşembe) ile başlayıp, aralık ayı sonuna kadar devam eden ‘Bayram Sezonu’nda bu yıl sadece online satışların yüzde 13.8 artışla 107.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

27 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek olan online alıveriş çılgınlığı ‘Cyber Monday’de ise bu yıl satışların yüzde 16.5 artışla 6.6 milyar dolara ulaşıp tarihi rekorunu kıracağına kesin gözüyle bakılıyor.

2016 yılında 2.4 milyar dolar olan Şükran Günü’nde online alışverişlerin toplam tutarı bu yıl 2.8 milyar doları aştı. Geçen yılki Black Friday’de 4.3 milyar dolar olan online satışların ise dün itibarıyla yüzde 16’lık artışla 5 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

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