Olağanüstü Hal ( OHAL) kapsamında çıkartılan 701 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile çeşitli kamu kurumlarında görev yapan 18 bin 632 personel ihraç edildi, 148 personel de görevlerine iade edildi.
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
701 Sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 8 bin 998 personel; Kara Kuvvetleri'nden 3 bin 77, Deniz Kuvvetleri'nden bin 126, Hava Kuvvetleri'nden bin 949 subay ve astsubay; Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 649 subay, astsubay ile uzman çavuş; Adalet Bakanlığı'ndan aralarında hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da bulunduğu bin 52 kişi; 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam ve diğer kamu kurumlarında çok sayıda isim kamu görevinden ihraç edildi.
KHK'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar listeyi incelemeye başladı. 18 binden fazla ismin olduğu 460 sayfalık belgeyi incelemenin zorluğuna karşılık HABERTURK.COM arama motoru yayına girdi. Aşağıdaki linke tıklayarak isim sorgulaması yapabilirsiniz.
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