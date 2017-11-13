Türkiye'nin otomobil üretimi arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) raporuna göre, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış ile toplam 1 milyon 380 bin 175 adet taşıt aracı üretildi. Toplam üretim, Ocak-Ekim dönemi üretimleri tarihsel gelişimi içinde Türk otomotiv sanayisinin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
2017 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam pazar aynı seviyesini koruyarak 736 bin düzeyinde kaldı. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 1 oranında daralarak 547 bine geriledi.
Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde üretim aynı seviyesini korurken, hafif ticari araç grubunda yüzde 1 oranında azaldı. Ağır ticari araç grubunda ise yüzde 13 arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Ekim dönemine göre üretimde yüzde 34 azaldı. Aynı dönemde ticari araç pazarı yüzde 2 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3 oranlarında artarken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 6 geriledi. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 2 yılda yüzde 46 seviyesine ulaştı.
Bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 22 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 34 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 103 bin adet, otomobil ihracatı ise 769 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar ve avro bazında yüzde 21 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 23,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 54 artarak 9,7 milyar dolar seviyesinde oldu. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 54 artarak 8,7 milyar euroya yükseldi.
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