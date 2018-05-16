Buca ilçesinde, nişanlısının evinde tecavüze uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü, sonrasında da cesedinin baza içerisinde evle birlikte ateşe verildiği ortaya çıkan kanser hastası Sibel Çelik'in ölümüyle ilgili davanın duruşması görüldü.
5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Selman Y., Çelik ailesi ve taraf avukatları katıldı.Mahkeme başkanı, Y.'nin cep telefonunu inceleyen bilirkişinin, "telefon incelemesinde bir kayıt bulunmadığı, verilerin silinip silinme diği konusunun tespit edilemediği, bu tespitin Adli Tıp Kurumunca yapılabileceği" ifadelerine yer verilen raporunu okudu.
Cep telefonundaki hiçbir kaydı silmediğini iddia eden Y., olaydan sonra telefonu eve bıraktığını söyleyerek aleyhine olan hususları kabul etmediğini ifade etti.
Çelik Ailesi'nin avukatı Sibel Önder ise sanığın cep telefonundaki delil niteliği taşıyabilecek belgeleri silmiş olabileceğini önceden de söylediğini, öldürme olayında firari sanık Halil Y. ile birlikte hareket ettiğini savundu.
Sanık Halil Y.'ın kardeşi ve diğer aile fertleriyle bağlantısının ortada olduğunu savunan Önder, Selman Y.'nin yeniden tutuklanmasını istedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de sanığın tutuklanması yönünde talepte bulundu.
Yurt dışında olduğu tespit edilen firari sanık Halil Y.'nin Türkiye'ye iadesi ve yakalama emrinin infazı için beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, Selman Y.'nin yeniden tutuklanma talebini ise reddetti.
Heyet, olaydan önce ve sonra verilerin silinip silinmediğinin tespiti için Selman Y.'a ait cep telefonunun Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini de kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İzmir'in Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016'da, 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldükten sonra bir kadın cesedi bulunmuş, adli tıp incelemesi sonucu Sibel Çelik'in tecavüze uğradığı ve cesedinin yakılmadan önce bıçaklandığı tespit edilmişti.
Olay sonrası kayıplara karışan ve cinayet zanlısı olarak aranan kadının nişanlısı Halil Y.'ın yakalanması için çalışma başlatılmış, tutuklanan ağabeyi Selman Y. ise önceki aralık ayındaki duruşmada serbest bırakılmıştı.
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