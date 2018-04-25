Türkiye'ye kaçak giren binlerce Afgan geri gönderildi, Af Örgütü 'Türkiye'nin yaptığı acımasızlık' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018 yılında Türkiye'ye Afganistan kökenli 29 bin 899 göçmenin kaçak girdiğini, 7 bin 100 tanesinin ise geri gönderildiğini belirtirken, Af Örgütü ise Salı günü yayımladığı raporda Türkiye'nin Afgan mültecilere ve sığınmacılara yönelik tutumunu 'acımasız' olarak nitelendirdi.
Adana'da İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Stratejik Yönetim ve İstişare Konferansı'nda konuşan Soylu, Iğdır ve Ağrı sınırına örecekleri 144 kilometrelik beton sınırın da 76 kilometresinin tamamlandığını söyledi.
Soylu, Türkiye'deki Afgan göçmenlerle ilgili, "2018 yılındaki kaçak göçmenlerin içinde 29 bin 899 kişi Afganistan kökenlidir. 2017'nin tamamında Afgan kaçak göçmen sayısı 45 bin 259 kişidir. Geçen yıl geri gönderilenlerin oranı yüzde 29, bu yıl gelen Afgan kaçak göçmenlerin geri gönderme oranı halen yüzde 10'dur" dedi.
Uluslararası Af Örgütü ise dün yayımlanan raporunda Afganistan'dan kaçarak Türkiye'ye giren yaklaşık 2 bin kişinin çok zor koşullar altında gözaltında tutulduğunu bildirdi.
Türkiye'nin Nisan ayı başından bu yana 7 bin 100 Afgan'ı yakaladığını ve Afganistan'a sınır dışı ettiğini de rapora ekleyen Af Örgütü'nün görüştüğü Türk yetkililer ise geri dönüşlerin gönüllü bir şekilde gerçekleştiğini ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) gözaltı merkezlerini düzenli olarak ziyaret ettiklerini söyledi.
Ancak açıklamada, Af Örgütü görevlilerinin en az 2 bin Afgan'ın tutulduğu düşünülen Düziçi'ndeki çadırkentte tutulan bazı kişilerle telefonda görüştüğü ve bu kişilerin Türkçe bazı belgeleri imzalamaya zorlandıklarını söylediği de ifade edildi.
Kandahar'a gönderilen Afgan sığınmacı Af Örgütü'ne "Polis imzalamamız için bir kağıt verdi. İmzalamayı reddettim, ağladım. Çok yıkılmıştım. Birleşmiş Milletler'de çalışanlarla görüşme umuduyla Afganistan'ı terk ettik, bize yardım edebileceklerini düşündük. Kandahar güvenli değil, özellikle çocukları için" dedi.
Açıklamada, "Bu belgeler, Türk yetkililerin daha önce Suriye'den ve diğer yerlerden gelen mülteciler üzerinde baskı unsuru olarak kullandığı 'gönüllü sınır dışı formları' olabilir" denildi.
Af Örgütü, Afganlara yönelik düzenlenen operasyonların "boyutunun olağanüstü" olduğunu belirtirken, Türkiye'nin yöntemlerini "acımasız" olarak nitelendirdi.
UNHCR verilerine göre, Mart ayı sonuna dek Türkiye'de bu örgüte 169 bin 919 Afgan sığınmacı ve mülteci kayıt yaptırdı. Afganlar, Türkiye'de Suriyelilerden sonra kayıtlı resmi sayı olarak en büyük ikinci göçmen grubu.
Af Örgütü, Türkiye'ye gözaltındaki tüm Afganları serbest bırakma çağrısı yaptı.
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