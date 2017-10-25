Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında haftalık basın toplantısı düzenledi.

Ankara'ya bugün yapacağı ziyaretle ilgili İbadi, "Türkiye'de, iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılmasıyla diğer ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, su meselesi, sınır kapılarının kontrolü gibi önemli stratejik konuları ele alacağız. Irak'taki Kerkük stratejik boru hattından (Kerkük-Ceyhan) Türkiye'ye yeniden petrol ihraç etmek istiyoruz." dedi.

İbadi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgenin güvenliğinin sağlanması konusundaki vizyonumuzu da Türkiye'ye aktaracağız. Bu alanda ciddi iş birliğine ihtiyacımız var ve bununla ilgili yeni bir Irak-Türkiye ortak vizyonunu çizeceğiz. Türkiye'nin PKK'nın varlığı ve bölgenin parçalanmasıyla ilgili ayrıca ciddi ve haklı endişeleri var. Referandumu da milli güvenliklerine tehdit olarak görüyorlardı."