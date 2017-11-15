Türkiye’nin % 67’si, dünyanın % 51’ine göre en büyük sorun terör

Uluslararası araştırma şirketi IPSOS, Bill ve Melinda Gates Vakfı adına dünyadaki insani gelişim konusunda ilerleme ve kamuoyunun farkındalık algısı üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. 28 ülkeden 26 bin 489 kişinin katıldığı online araştırmada, insanlara global gelişmeler hakkındaki algıları, gelecekten beklentileri ve dünyayı endişelendiren konular hakkında sorular soruldu.

Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre anket, 21 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Nijerya, Kenya ve Senegal dışındaki ülkelerde online yapıldı. Her ülkeden yaklaşık 1000 kişiyle görüşüldü. Online araştırmada internet erişim oranlarına bağlı olarak bazı ülkelerde temsiliyet sağlandı. Bunlar, Arjantin, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Polonya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD.

Araştırma kapsamında, dünyadaki kalkınma yardımları konusundaki bilgi seviyesi ölçüldü. Katılımcıların yarısı sözkonusu konuyla ilgili sorulardan sadece 1 tanesini doğru ya da tamamını yanlış cevapladı. Kenya (% 18), Senegal (% 14), Çin (% 12), Endonezya (% 10), Hindistan (% 9) gibi ülkelerdeyse 5’ten fazla sorunun doğru cevaplanması dikkat çekti. Bu sonuç, gelişmekte olan ülkelerin, yardımların dünyadaki olumlu etkisini daha kolay fark ettiğini ortaya çıkardı. İnsanların dünyanın diğer bölümünde yaşanan gelişmeleri fark etmediği, ancak geçtiğimiz on yıllarda ilerlemeyi bizzat deneyimleyenlerin bunu algıladığı görüldü.

Genelde ankete katılanların % 51’iyse, dünyanın en büyük sorununun ‘terör’ olduğunu ifade etti.

TÜRKLER NE DEDİ?

Dünyada en büyük sorun terörizm: %67

Dünyada en büyük sorun iklim değişikliği: %28

Dünyada en büyük sorun yoksulluk: %25

Dünyada yoksulluk giderek artıyor: %64

Dünyada uluslararası yardım ve gelişme faaliyetlerini zengin ülkeler finanse etmeli: %59

TÜRKİYE'DE

İş imkanları azaldığında işverenler, göçmenlerden çok bu ülke vatandaşlarını işe almalı: %71

Ülkem, insan hakları kısıtlama dahil, ne pahasına olursa olsun terörü durdurmalı: %64

Hükümet bütün vatandaşlara sağlık hizmeti vermekle yükümlü: %75

DÜNYANIN ÜÇTE BİRİ İŞSİZLİĞİ ÖNE ÇIKARIYOR

Araştırmada , “Ülkenizdeki en büyük sorun nedir?” sorusuna da cevap arandı. Tüm ülkelerden katılımcıların % 38’i bu soruya ‘yolsuzluk’ cevabını verdi. Dünya genelindeki ikinci cevap % 30 ile ‘işsizlik’, üçüncü cevap ise % 28 ile yoksulluk oldu. Peru (%75), Güney Afrika (% 67), Endonezya ve Meksika (% 65), İspanya (% 62) ise ‘yolsuzluk’ cevabını veren ilk 5 ülke oldu. Türkiye’nin aynı soruya cevabı ise ‘terör’dü. Genelin en popüler cevabı olan ‘yolsuzluk’ Türkiye’den online katılımcıların % 25’i tarafından işaretlendi. Aynı araştırmadaki “Terör insan haklarının ihlali dahil ne pahasına olursa olsun durdurulmalı” cümlesine katılanların oranı ise % 64 oldu.

2. YOKSULLUK, 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Katılımcılara bir de “Dünya ölçeğindeki en büyük sorun nedir?” diye soruldu. Bu kez cevaplar değişti. Dünya genelinin % 51’i en büyük sorunun ‘terör’, ikinci büyük sorunun ‘yoksulluk’, üçüncü büyük sorunun ise ‘iklim değişikliği’ olduğunu söyledi. Bu cevapları takiben ‘yolsuzluk’ (% 26) ve ‘sosyal eşitsizlik’ (% 24) de sorun olarak görülen konular arasındaydı.

Dünya genelindeki en büyük sorun ‘terör’dür diyen ülkelerin başını % 67 ile Türkiye ve Endonezya çekti. Hindistan (% 61), Polonya (% 61), Belçika (% 59), Fransa, İngiltere ve Almanya’dan (% 58) katılımcılar da ‘terör’ün global bir sorun olduğuna büyük ölçüde katıldı.

Boko Haram terör örgütüyle mücadele eden Nijerya’nın sadece yarısının ‘terör’ cevabını vermesi, Latin Amerika’nın çoğunluğunun terörü global sorun olarak görmemesi dikkat çekti. Amerika ise % 53 ile bu konuyu sorun olarak gören ülkeler sıralamasının ortasında yer aldı.

“Dünyanın en büyük sorunu nedir?” sorusuna Arjantin (% 56), Peru (% 48), Meksika (% 47) başta olmak üzere Latin Amerika ülkeleri ‘yoksulluk’ dedi.

Aynı soruya ‘iklim değişikliği’ cevabını verenlerin başında ise % 49 ile Güney Kore yer aldı.

Bu konu, Paris İklim Anlaşması’ndan çekilen ABD’nin % 23’ü, Türkiye’den ise % 28’i için sorun teşkil etti.