Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritası tamam!

Son dönemin en ilgi uyandıran konusu endüstri 4.0 ile ilgili Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Yıldız Teknik Üniversitesi ve Endüstriyel Otomasyon Sanayiciler Derneği (ENOSAD) ile birlikte gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantıları devam ediyor.
WIN Eurasıa2018 Fuarı'nda gerçekleştirilen ikinci bilgilendirme toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşirken Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de toplantıda yaptığı konuşmada beklenen müjdeyi verdi.
Değişim teknoloji, dijitalleşme ve bilişim kavramlarını anlamadan, bu kavramların içini doldurmadan bir yere varmanın mümkün olmadığını söyleyen Özlü, “Öncelikli olarak, çağın getirdiği yeni üretim, tüketim ve pazarlama süreçlerini çok iyi anlamak ve analiz etmek zorundayız. Dolayısıyla Sanayi 4.0 sürecini, her yönüyle kavramak durumundayız. Bilişim Devrimi ile şekillenen dünya bilim ve teknoloji omurgası üzerinde yükselmekte. Önceki sanayi devrimlerini, ne yazık ki hep geriden takip ettik. Yıllar boyunca, bütün enerjimizi, aradaki bu uçurumu kapatmak için sarf ettik. Ancak bu kez, Bilişim Devrimini ve teknoloji çağını ıskalama şansımız yok.
'Yol haritasını belirledik'
Buradan yola çıktık ve Dijital Dönüşüm Platformu ile Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını belirledik. Artık bir yol haritamız var. Buradaki amacımız yüksek teknoloji ürünlerinin, imalat sanayimiz ve ihracatımız içerisindeki yüzde 4’ler mertebesinde ki payını arttırmak. Bu oran bizi oldukça üzüyor ve biz bunu düzeltmek istiyoruz. Sanayimizi temsil eden sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD, TİM ve YASED gibi kuruluşların temsilcileri var. Türkiye’nin teknoloji üretmekten başka çaresi yoktur. Bizim petrol kuyularımız yok, doğalgaz yataklarımız yok. Yapabileceğimiz tek şey kendi insan kaynağımızı iyi eğitmek iyi şekilde donatmak. Bu eğitim ve donanıma bağlı olarak yüksek teknolojili ürünler üretip, yüksek katma değerli işler yapmak “ diye konuştu.
Dijital Dönüşüm Yol Haritasını teknoloji üreten Türkiye hedefine odaklandığını belirten Özlü şöyle devam etti:
“Sanayimizin kendi teknolojisini üreten bir yapıya dönüştürülmesi gerekiyor. Teknoloji üreten bir Türkiye istiyoruz. Biz bütün çalışmalarımızı 3 ana eksene yoğunlaştırdık; Bilim merkezli Türkiye, Teknoloji ülkesi Türkiye ve İleri sanayi ülkesi Türkiye.
Bu hedefler doğrultusunda çok yoğun çalışıyoruz. Bunu hep birlikte yapacağız. Türkiye’nin dijital dönüşümü yol haritasını tamamlanması önemli. İnşallah bunun ayrıntılarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Şu kadar ipucu verebilirim 6 bileşenden oluşuyor, 3 yıl içinde neler yapacağız ve 5 yıl içinde neleri değiştireceğiz hepsi belirli. Yakında Türkiye’nin kendi sanayi devrimini açıklayacağız. Sadece sanayiye olan etkileri değil toplumsal olarak etkileri üzerine de çalışıyoruz. Teknolojik dönüşümün toplumsal etkileri üzerine de bir rapor yayınlayacağız. Bunu da bakanlığımızın bağlı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) hazırlıyor."
Trende yerimizi almamız gerekiyor
Toplantının açılışında konuşan Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı endüstri 4.0 sadece sanayi için değil bütün yaşamımızı derinden etkileyen bütün sosyal hayatımızı da etkileyecek bir değişim ya da bir devrim olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Endüstri 4.0’la ilgili bizim için önemli bir iki noktaya değinmek istiyorum, öncelikle bu teknoloji bizim için önemli ama bundan daha önemlisi endüstri 4.0’ı geliştirelim ve uygulayalım. Bizim yüzde 90’ın üzerinde KOBİ’lerimiz var. Bu KOBİ’lerimizle beraber yürümemiz lazım ve KOBİ’ler endüstri 4.0’a geçmek zorundalar. 3.0’ı kaçırdık . Ama endüstri 4.0 hala istasyonda. O tren bekliyor ve bizimde bu trende yerimizi almamız gerekiyor. Bizim için önemli olan bunu her platformda dile getirip çözüm sunmamız lazım.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.