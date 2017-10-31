Türkiye’nin en büyük saksılı ağaç fidanlığı Yalova'da!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin yeşillendirilmesi için Türkiye’nin en büyük saksılı ağaç fidanlığı olarak belirtilen Alibeyköy Fidanlığı ve bünyesindeki Bahçe Market dışında diğer illerdeki üreticilerden de destek alıyor. Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre Alibeyköy Fidanlığı’nda 3 milyon saksılı çiçek ve ağaç bulunurken, 2 milyon civarında da gül üretimi yapılıyor. Diğer illerden alınanlar, mevsimlik çiçekleri kapsıyor. Mevsimlik çiçeklerin büyük bölümü Yalova’daki üreticilerden temin ediliyor. Mevsimlik çiçeklerin Yalova’daki adresi ise, 40 firmanın birleşerek devlet arazisini 30 yıllık kiralamayla oluşturduğu bin 541 dönüm büyüklüğünde olan Yalova Garden.

TOHUMDAN, SATIŞA HERCAİ MENEKŞE

Yalova Garden’da, İstanbul’un peyzajında en çok kullanılan mevsimlik bitki olan hercai menekşe büyük bir paya sahip. Mevsimlik bitki yetiştiren firma menekşelere yoğun ilgi gösteriyor. Menekşelerin tohumları yurtdışından getiriliyor. Tohumların fideye dönüşmesi yaklaşık 1.5 ay sürüyor. Bitki, fide haline geldikten sonra damlama sulama sisteminin kullanıldığı alanlara taşınıyor. Burada da 2 ay kalan menekşeler kutulanarak satışa hazırlanıyor. Yine Yalova’da üretilen laleler de mevsiminde aralarında Taksim Meydanı’nın da bulunduğu birçok önemli noktayı süslüyor. Diğer yandan en az mevsimlik çiçekler kadar Yalova’da üretilen ağaç fidanları da kentin yeşillendirme çalışmalarında kullanılıyor.

‘BİZ KENT ORMANCILARIYIZ’

2006 yılında Türkiye Tohumcular Birliği’ne bağlı yedi alt birlikten birisi olarak kurulan Süs Bitkileri Üreticiler Birliği (SÜS-BİR) çatısı altındaki 600 şirket, çamdan çime, hercai menekşeden orkideye uzanan geniş ürün yelpazesiyle megakentin park ve bahçeleri, otoyol kenarlarının yeşillendirilmesine katkı sağlıyor. Kendilerini ‘kent ormancıları’ olarak tanımlayan SÜS-BİR Baş- kanı Ahmet Dündar, “Biz grileşerek deformasyona uğrayan büyükşehirleri bir nebze olsun yeşillendiren insanlarız. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde artan kentleşmenin içinde yeşillendirmeyi gerçekleştiriyoruz” dedi.