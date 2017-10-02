Türkiye’nin ilk kekeme derneği kuruldu!

Kekemeler Derneği Başkanı Funda Özüm Kipel “Bu korkuyu yenmek için gazetelerin seri ilan sayfalarındaki iş ilanlarını arayıp karşımızdakilerle konuşuyoruz” diyor.

Gazete Habertürk'te yer alan Leyla Ünal imzalı habere göre, sorunlarını kamuoyunun gündemine getirerek bu anlamda farkındalık yaratmak isteyen bir grup kekeme birey tarafından Türkiye’nin ilk kekemeler derneği kuruldu. Derneğin amacı, kekemeliği bir engel grubu olarak tanımlatmak ve kekemelere dil ve konuşma terapisi verilmesini sağlamak.

Habertürk’e konuşan Kekemeler Derneği Başkanı 27 yaşındaki Funda Özüm Kipel, iş, eğitim ve sosyal hayatta çok ciddi sorunlarla karşılaştıklarını belirtirken “En büyük problem insanların sözünüzü tamamlaması ya da kesmesi” diyor. Kipel bu konuda bir farkındalığa sahip olmayan kişilerin iyilik yapmaya çalışırken aslında farkında olmadan kendilerine zarar verdiklerini anlatıyor.

Kipel, yaşadıkları sıkıntıları aşmak için kullandıkları ilginç yöntemi de şöyle ifade ediyor: “Konuşma korkusunu yenmek için gazetelerin seri ilan sayfalarındaki iş ilanlarını arayıp karşıdaki kişilerle konuşuyoruz. Amacımız, bilinçaltındaki korkunun üzerine gitmek ve onu yenmek.” Yaşanan sorunların kekeme bireylerde psikolojik rahatsızlıklara da yol açtığını söyleyen Kipel, amaçlarının kekemeliği bir engel grubu olarak tanımlamak, kekemelere dil ve konuşma terapisi verilmesini sağlamak olduğunu belirtiyor.

Kekemelik, konuşmanın doğal akıcılığını etkileyen bir konuşma bozukluğu. 3-5 yaşlarında ortaya çıkıyor ve çocukların yüzde 5’inde görülüyor. Türkiye’de resmi veri olmasa da 1 milyona yakın kekeme olduğu tahmin ediliyor. Kekemelik tedavisinde davranış modifikasyonu, nefes egzersizleri ve konuşma terapisi, en sık uygulanan yöntemler arasında.

SOKAKLARDA ŞIIR OKUYORLAR

Bedirhan (27) da özellikle kekeme çocukların karşılaştığı sorunlara değinirken “Eğitim hayatı boyunca lakaplarla yaşamak zorunda kalıyorlar. Bir çocuk için ciddi bir travma. Kekemelik bir engel olarak görülmüyor. Bazı Avrupa ülkelerinde mağduriyet yasaları var. İşe girmek istediğinizde, insan kaynaklarına bu yasaları gerekçe olarak sunabiliyorsunuz” dedi. Bir şirkette ihracat sorumlusu olarak çalışan dernek üyesi Bekir Çiçek (24) ise dizi ya da filmlerde kekeme karakterlerin alay konusu edilmesinin önüne geçmek gerektiğine vurgu yaptı. Berkant Tayfun (21) da korkularının üzerine gitmek için kalabalık meydanlarda yüksek sesle şiir okuduklarını ve mini röportajlar yaptıklarını söyledi.