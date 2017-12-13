TÜSİAD'dan Kudüs çıkışı

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) tarafından kentteki bir otelde, "24. Akdeniz Toplantısı" ve "ANSİAD 2016 Vergi Rekortmenleri" ödül töreni düzenlendi.

Bilecik, burada yaptığı konuşmada, günümüz Türkiye'si için hayalleri biraz daha geliştirmenin gençler kadar iş dünyası temsilcileri için de önemli bir hadise olduğunu, hayal edilen bir Türkiye'nin peşinde koşulduğunu söyledi.

"Hayal kurmak gerçekten başarının ana yakıtıdır. Ülkemizin geleceği için hayal etme sorumluluğumuz var. Dümdüz işimizi yaparken, vergilerimizi öderken de sadece kendi işlerimiz için değil, yaşadığımız bölge, ülke için de bu hayalleri kurma zorunluluğumuz var." diyen Bilecik, insanların gerçekten dünyayı değiştirebildiğini savundu.

Bilecik, Mustafa Kemal Atatürk'ün yıkılmış, harabeye çevrilmiş topraklar üzerinde sonsuza dek yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini attığını, Türkiye'nin de 15 yılda hızla geliştiğini ve dünyada saygınlık kazandığını vurguladı.

Bilecik, "Onun bir hayali vardı; çağdaş uyarlık düzeyinin üzerine çıkarmak. Atatürk bize çalışıldığı zaman aslında neler yapılacağını göstermişti. Olmaz denilen işlerin nasıl olabileceğini kanıtladı." diye konuştu.

Dünyanın farklı, hatta bambaşka bir döneme girdiğine dikkati çeken Bilecik, terörün artık herhangi bir ülke, şehir fark etmeksizin bütün dünyayı tehdit ettiğini belirtti.

Ortadoğu'da kaos ve karmaşa olduğunu dile getiren Bilecik, "Suriye'ye baktığımız zaman toplam resim adeta bir bataklığı andırıyor ve bataklığın ne zaman kurutulabileceğini bilen de yok." dedi.

SORUMSUZ BİR KARAR

ABD'deki yönetimin şaşırtmaya devam ettiğini dile getiren Bilecik, şunları kaydetti:

"ABD, dünya ekonomik ve siyasi düzeninin kurallarını sorgulayan hatta bazen reddeden bir yaklaşımla yönetiliyor maalesef. Birleşik Devletler çok taraflı anlaşmalardan doğan yükümlülüklerden muaf olmaya çalışıyor. Bu durumdan kaynaklanan boşluksa dünyadaki istikrarı elbette olumsuz etkiliyor. Trump'un Kudüs'ü başkent olarak tanıma girişimine Türkiye ve bütün AB başkentlerinden gelen tepkileri günlerdir izliyoruz. Ortadoğu'nun gerçekten daha fazla çatışma alanına ihtiyacı yoktur. Yeteri kadar çatışma, huzursuzluk var. Bu karar tüm dünyada şiddetin patlamasını tetikleyebilecek yanlış ve sorumsuz bir karardır. Bu yanlış karardan da acilen geri dönülmesini bekliyoruz, bütün dünya bekliyor aslında."

ABD'deki Rıza Sarraf meselesine de değinen Bilecik, "Bu zat ABD'de yargılanmadan önce Türkiye yargısının elindeydi. Hayıflanmamız gereken elimizdeyken neden yargılanmadı. Elimizdeyken neticesini alabileceğimiz, Türk yargısının veya hukukunun neden böyle bir noktada sonuç almadığı, serbest bırakıldığı, bence esas hayıflanmamız gereken nokta." ifadesini kullandı.