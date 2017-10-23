Aralarında firari sanıklar Fetullah Gülen, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rızanur Meral ile Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın tutuklu yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve iş adamı Faruk Güllü'nün de bulunduğu 31'i tutuklu 86 sanıklı TUSKON davası başladı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan duruşmaya 28 tutuklu sanığın tamamı ile 50 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.
DHA'nın haberine göre; Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı duruşma sanıkların kimlik tespiti ile başladı. İddianamenin özetlenerek okunmasının ardından sanıkların sorgularına geçilmesi bekleniyor.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
İstifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı, Mehmet Fatih Baltacı, Mustafa Şevki Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz ile işadamı Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 83 işadamı hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari hakkında ayrıca "Özel belgede sahtecilik" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.
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- TUSKON davası
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