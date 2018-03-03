Edirne'de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaparken devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikleri için 'askeri casusluk' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlamalarıyla tutuklanan Teğmen Angelos Mitretodis (25) ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis (29), sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ifade ederek casusluk suçlamasını kabul etmedi. Yunan askerlerden Teğmen Mitretodis, "Casusluk yapan kişi karlı havayı seçer mi? Zaten yürürken karda izimizi belli ediyoruz. Türk tarafına nasıl geçtiğimizi fark etmedik" dedi.
DHA'nın aktardığına göre Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, önceki akşam yoğun kar nedeniyle beyaza bürünen sınırda Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerleri tarafından gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarma ekiplerince işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Savcılık ve mahkemedeki ifadelerine göre, Yunan askerleri 'casusluk' suçlamalarını kabul etmedi, Türk tarafına 'yanlışlıkla' geçtiklerini ve amaçlarının karda gördükleri ayak izlerini takip ederek göçmen kaçakçılığını engellemek olduğunu söyledi. Yunan sınır karakolunda teğmen olan Angelos Mitretodis, tercüman aracılığı ile mahkemede verdiği ifadesinde sınırı isteyerek ihlal etmediklerini ve casus olmadıklarını öne sürüp şöyle dedi:
"Biz kesinlikle kötü amaçla ve isteyerek sınırı ihlal etmiş değiliz. Ayak izlerini takip ettik, kaçak göçmen olduğunu sanarak, ayak izlerinin peşinden gittim ve görüntülerini askeriyenin bize verdiği telefonla çektim. Amacım üstlerime göstermekti. Biz devriye gezdiğimiz yolun hemen yan tarafında ayak izlerini görünce iki kişinin aynı izlere bastığını anladık. Sonrasında ayak izlerinin birbirinden ayrıldığını fark ettik. Hemen akabinde sarı idrar lekelerini de görünce hızlı hareket etmeye çalıştık. Hızlı şekilde yakalamak için ayak izlerinin peşinden gittik. Ayak izleri devriye gezdiğimiz yolun dışında olduğu ve ağaçlar da devrildiği için aralarından hızlı bir şekilde geçince Türk tarafına nasıl geçtiğimizi fark etmedik."
"SİLAHLARI BOŞALTTIK, TESLİM OLDUK"
Türk tarafına yanlışlıkla geçtiklerini anladıklarında silahları boşaltarak Türk askerlerine teslim olduklarını anlatan Mitretodis, "Durumu o zaman anladık, herhangi bir olay yaratmamak için de silahlarımızı boşalttık ve Türk askerine teslim ettik" dedi.
"SINIRI YANLIŞLIKLA GEÇTİK"
Yunan askerlerinden Astsubay Dimitris Kouklazis de casusluk suçlamasını kabul etmezken, kötü amaçla gelmediklerini söyleyerek kendisini, "Biz buraya kötü bir amaçla gelmedik. Kesinlikle üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlışlıkla sınırı geçtik. Sınırı yanlışlıkla geçtiğimi ve kötü amacım olmadığını ısrarla belirtmek isterim" diyerek savundu.
KAÇMA ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI
Edirne Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanan 2 Yunan askeri için mahkeme, 'kaçma şüphesi'ni göz önüne aldı. Mahkeme kararında, şöyle denildi:
"Şüphelilerin Türkiye'de bir adreslerinin bulunmaması nedeniyle serbest bırakıldıklarında kaçma şüphelerinin bulunduğuna ilişkin kanaat, delillerin henüz tam toplanmamış oluşu ve elektronik materyaller konusundaki incelemenin devam etmesi nedeniyle delil karartma şüphesi bulunduğuna ilişkin kanaat, şüphelilerin üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, işleniş şekli nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin somut olayda yetersiz kalacağı anlaşıldığından şüphelilerin tutuklanmasına karar verişmiştir."
Türk sınırına geçtikleri için tutuklanarak cezaevine konulan Yunan askerlerinin üzerinde bulunan cep telefonlarının incelenmesi sürüyor.
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