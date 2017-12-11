Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson haftasonu İran'a yaptığı ziyaretten hapisteki İran asıllı İngiliz gazeteci Nazanin Zaghari-Ratcliffe ile ilgili anlaşmaya varmadan döndü.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Tahran ziyaretini "değerli" olarak nitelendirdi ve Nazanin Zagarari Ratcliffe hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Johnson'ın Başkan Rouhani ile "Anglo-İran ilişkisinde tüm engellerin kaldırılması konusunda" ilerleme kaydetmek için anlaştığını açıkladı.

Bu açıklama, Johnson'ın Rouhani ile bir araya gelmesinin ardından, ABD ve İngiltere'deki bankacılık kısıtlamaları ve Birleşik Krallık'ın "ikili vatandaşların konsolosluk davaları konusundaki endişeleri" de dahil olmak üzere bölgesel ve ikili konular hakkında görüşmelerde bulunulduktan sonra geldi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, her iki taraf da "ilişkinin önündeki engeller hakkında doğrudan konuştu ve her alanda ilerleme kaydedilmesi gereğini kabul etti" dedi.

İran medyası, Zagahari Ratcliffe meselesi yerine 2015'te İran nükleer anlaşması tarafından uygulamada olan yaptırımların kaldırılmasından sonra İran-İngiltere ticaretini geride tutan İngiliz bankacılık kısıtlamalarını konusunda İngiltere'nin yapabileceği şeyler üzerinde durdu.

Zaghhari-Ratcliffe yaklaşık iki yıldır hapiste ve İngiltere'ye istihbarat toplamakla suçlanıyordu ve önümüzdeki Pazar günü cezasını 10 yıla kadar uzatabilecek yeni suçlamalarla tekrar mahkemeye çıkacak.

Tahran, Zaghari Ratcliffe'nin Birleşik Krallık-İran çift vatandaşlığını tanımıyor ve İngiliz makamlarının temsilcilerine erişimini reddediyor.

Boris Johnson

Nazanin Zaghari-Ratcliffe