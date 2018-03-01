İstanbul Tuzla’da özel bir anaokulunda öğretmenlerin öğrencilere şiddet uyguladığı, kız ve erkek çocukların çıplak halde topluca tuvalete götürüldüğü skandala ilişkin görüntüler, Milli Eğitim Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Özel Şirin Afacanlar Anaokulu’nda yaşanan skandal, kreş çalışanı Zeynep Atasever’in görüntüleri çekerek savcılığa vermesiyle ortaya çıktı. Savcılık ve bakanlık, olayla ilgili inceleme başlattı.

"OLAYI ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN ANAOKULUNDA İŞE GİRDİM"

Skandalı ortaya çıkaran Zeynep Atasever, olayı şöyle anlattı: “Oğlum anaokulunda dayak yemiş. Olayı ortaya çıkarmak için işimi bıraktım ve o anaokulunda işe girdim. Okullar açılıp çocuklar çoğaldıktan sonra Güler M.’nin çocuklara karşı tavrı sertleşti. Fırsatını buldukça telefonla yaşananları çekmeye başladım. Sonra çocuğumu oradan alıp işten çıktım. Velilere videoları gönderdim. Ancak yine ikna ettiler. İnternet aracılığıyla velileri uyandırmak için bu şekilde yola çıktım.”

OKUL SAHİBİ KAYIP

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından okul sahibi Güler M. kreşi kapatarak kayıplara karıştı. Güler M., velilere attığı mesajda, olayın kötü niyetli eski bir çalışanın komplosu olduğunu savundu. Güler M., “Çocukların etkilenmemesi için soruşturma bitene kadar geçici bir süre eğitimimize ara verme kararı aldık” dedi.

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