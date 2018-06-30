Bugün gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu TYT'nin ardından "TYT sınavı nasıldı" sorusu gündeme geldi. TYT soru ve cevaplarının açıklanacağı tarihte ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Üniversite adaylarının en çok merak ettiği konu başlıklarını bu sayfada derledik. İşte YKS sınavı ile ilgili tüm ayrıntılar...
2 milyon 381 bin 784 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu TYT, 135 dakika sürdü.
TYT SORULARI NASILDI? KOLAY MI, ZOR MUYDU?
Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi. Adaylara, Türkçe testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, temel matematik testinden 40, fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT, 135 dakika sürdü.
Adaylardan Beril Ayhan, sınava girmeden önce heyecanlı olduğunu ama girdikten sonra heyecanının geçtiğini belirterek, temel matematik testinde zorlandığını, soruların hepsini yetiştiremediğini söyledi.
Ceren Peker, sınava ilk kez girdiğini ve sınavının iyi geçtiğini ifade ederek, Türkçe sorularında zorlandığını ve zaman kaybettiğini, temel matematik testinin ise çok kolay olduğunu kaydetti.
Adaylardan Gökmen Keskinkılıç da, Türkçe testinde gündelik hayattaki konularla ilgili çok uzun olmayan sorular olduğunu belirterek, "Temel matematik testi sorularını çözerken vakit kaybettim. Özellikle birkaç soruda fazla takıldım. Sınavdaki tüm soruları inceledim ama karar veremediğim bazı soruları boş bıraktım." dedi.
Öğrencinin babası Mehmet Ali Keskinkılıç da, oğlunu okulun önünde sınav süresince heyecanla beklediklerini vurgulayarak, "Bu sınav, öğrenciler için önemli bir dönüm noktası ama hayatın tamamı değil. Bunun farkındayız. Akademik başarının, hayatın başarısı olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Baba Keskinkılıç, okulların çevresindeki yollarda seyreden araçların sürekli korna çalmasının öğrencileri rahatsız ettiğini aktararak, "Sürücülerin trafikte gürültü yapmaları, öğrencileri etkiliyor. Ben buradan çağrı yapmak istiyorum. Sürücüler okulların kenarlarında korna çalmasınlar. Hepimizin çocukları var. Onların motivasyonlarını etkilemesinler." diye konuştu.
— Habertürk (@Haberturk) June 30, 2018
YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkanı sağlanacak.
Öte yandan yayınevleri, yazılı ve görsel medyanın sınav sorularını kullanabilmeleri ile ilgili telif ücretlerinin de belirlendiği bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.