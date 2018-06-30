Bugün gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu TYT'nin ardından "TYT sınavı nasıldı" sorusu gündeme geldi. TYT soru ve cevaplarının açıklanacağı tarihte ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Üniversite adaylarının en çok merak ettiği konu başlıklarını bu sayfada derledik. İşte YKS sınavı ile ilgili tüm ayrıntılar...

2 milyon 381 bin 784 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu TYT, 135 dakika sürdü.

TYT SORULARI NASILDI? KOLAY MI, ZOR MUYDU?

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi. Adaylara, Türkçe testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, temel matematik testinden 40, fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT, 135 dakika sürdü.

Adaylardan Beril Ayhan, sınava girmeden önce heyecanlı olduğunu ama girdikten sonra heyecanının geçtiğini belirterek, temel matematik testinde zorlandığını, soruların hepsini yetiştiremediğini söyledi.

Ceren Peker, sınava ilk kez girdiğini ve sınavının iyi geçtiğini ifade ederek, Türkçe sorularında zorlandığını ve zaman kaybettiğini, temel matematik testinin ise çok kolay olduğunu kaydetti.

Adaylardan Gökmen Keskinkılıç da, Türkçe testinde gündelik hayattaki konularla ilgili çok uzun olmayan sorular olduğunu belirterek, "Temel matematik testi sorularını çözerken vakit kaybettim. Özellikle birkaç soruda fazla takıldım. Sınavdaki tüm soruları inceledim ama karar veremediğim bazı soruları boş bıraktım." dedi.

Öğrencinin babası Mehmet Ali Keskinkılıç da, oğlunu okulun önünde sınav süresince heyecanla beklediklerini vurgulayarak, "Bu sınav, öğrenciler için önemli bir dönüm noktası ama hayatın tamamı değil. Bunun farkındayız. Akademik başarının, hayatın başarısı olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba Keskinkılıç, okulların çevresindeki yollarda seyreden araçların sürekli korna çalmasının öğrencileri rahatsız ettiğini aktararak, "Sürücülerin trafikte gürültü yapmaları, öğrencileri etkiliyor. Ben buradan çağrı yapmak istiyorum. Sürücüler okulların kenarlarında korna çalmasınlar. Hepimizin çocukları var. Onların motivasyonlarını etkilemesinler." diye konuştu.

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkanı sağlanacak.

Öte yandan yayınevleri, yazılı ve görsel medyanın sınav sorularını kullanabilmeleri ile ilgili telif ücretlerinin de belirlendiği bildirildi.