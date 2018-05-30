Hükümet, taksici esnafı ile internet üzerinden taşımacılık hizmeti veren UBER arasında İstanbul’da yaşanan gerilimin ardından taksiciler lehine önemli bir adım attı. Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, korsan taşımacılık yapan araç sahibinin, yolcu taşımacılığı için aldığı D2 yetki belgesine ilk tespitte 50 uyarı cezası verilecek. Bir yıl içinde iki defa aynı ihlali yaptığı tespit edilirse 2 yıl boyunca yetki belgesi iptal edilecek. UBER’in yasa dışı faaliyet gösterip göstermediği hukuki olarak tartışılıyordu.
Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre değişiklikle yönetmeliğin 30’uncu maddesine bir ek yapıldı. Buna göre yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri için kullandıramayacaklar. Buna uymayan yetki belgesi sahiplerine ilk tespitte 50 puan uyarı cezası verilecek.
İLK UYARIDA CEZAYI KALDIRMAK 3 BİN LİRA
A1, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin, bir takvim yılı içerisinde bu kuralı ikinci kez ihlal etmeleri ve bunun tespit edilmesi halinde taşıtın/taşıtların yetki belgesi iptal edilecek. İptal edilen yetki belgesi sahiplerine, 2 yıl geçmeden aynı tür yetki belgesi düzenlenmeyecek.
Yasadışı şekilde taşımacılık yapanların, özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak, bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten “teknoloji kullanım ücreti” adı altında komisyon aldığı tespit edildi. Düzenlemenin bu firma sahiplerini de kapsadığı öğrenildi. İlk uyarıda verilecek 50 puan cezanın kaldırılmak istenmesi durumunda 3 bin TL ödeme yapılacağı ifade edildi.
UBER ŞOFÖRÜ SAYISI 5 BİNE ULAŞTI
Türkiye’de UBER şoförü sayısının 5 bine ulaşması, özellikle İstanbul’da 18 bini bulan taksicilerle gerilimi yükseltmişti. Taksicilerin, aylık geliri 5 bin TL’ye ulaşan UBER sürücülerini, müşteri gibi çağırarak dövmesine ilişkin örnekler arttı. İstanbul’da toplam plaka değeri 30 milyar lirayı bulurken, yıllık cirosu 5 milyar liraya yaklaşan taksi şoförleri, plaka sahibine aylık yaklaşık 7.500 lira verdikten sonra kendi payını çıkarmak için pazarda başka rakip istemiyor.
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