‘Üç boyutlu kitaplarınızı yazarım’

3 boyutlu çocuk kitaplarını 1990’larda çocuk olanlar çok iyi bilir. O dönem çocukların en sevdiği bu tasarım kitaplar zamanla tarih oldu. Ben de en son Oyuncak Müzesi’nde görmüştüm.

Taa ki geçen haftalarda Ceyda Düvenci instagram hesabından kendisine gelen kitabı paylaşana dek. ‘Kitabını Yazarım’ adıyla bir hesap açan Betül İlter, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Türkçe öğretmenliği okumuş. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam ediyor ve İstanbul’da da Türkçe öğretmenliği yapıyor. Eşi için bir hediye düşünürken bulduğu fikir çevresinden de ilgi görünce kişiye özel kitap tasarlamaya başlamış. “Eşimin birlikte geçirdiğimiz ilk doğum gününde onun için özel bir anı oluşturmak istedim. Aklıma çocukluğumuzdaki 3 boyutlu masal kitapları geldi. Çocukluk anılarımdan kalma bu fikir aşkla birleşince ortaya böyle bir ürün çıktı” diyor. 7 ay önce bir Instagram hesabı açmış İlter ve kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaşmış. Tek başına hazırladığı kitapların tasarım süreci, sipariş sahiplerinden gelen fotoğraflarla başlıyor. Verdikleri bilgiler doğrultusunda çizim yapıyor. Daha sonra kesip, biçip, yapıştırma süreci...

“Kitabın görsel aşaması tamamlanınca aldığım bilgiler doğrultusunda kişilerle ilgili bir öykü oluşturup sayfalara ekliyorum” diyen İlter, kapak tasarımıyla noktayı koyuyor. Bugüne kadar tek sayfadan 10 sayfaya kadar çeşitli tasarımlar hazırlamış ve maksimum teslim süresi 30 günü aşmamış. Tek başına çalıştığı için gelen taleplerin hepsini karşılayamıyor İlter ama bir çare bulmuş: “Atölye çalışmaları yapmaya başladım. Böylece katılımcılar sipariş sırası beklemeden birkaç haftalık atölye ile kendi kitaplarını hazırlayabilecekler. Kendimle birlikte birçok insanın bu derdine derman olma fırsatı buldum.” Kitaplarına kavuşanların satırlarından dökülenler genelde aynıymış: “Bu hayatımda aldığım en özel hediye.”

