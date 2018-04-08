Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi'nde (METÜM) üç boyutlu yazıcıda kişiye özel üretilen yapay kalça implantı, Türkiye'de "ilk" kez Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla 64 yaşındaki kadın hastaya nakledildi.

AA'nın haberine göre; kalça kemiğindeki kireçlenme nedeniyle geçirdiği ameliyatlara bağlı "asetabulum" olarak adlandırılan kalçanın yuva kemiğinde önemli ölçüde kayıp bulunan Cevahir Durmuş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Cemil Ertürk ve Uzm. Dr. Cafer Özgür Hançerli tarafından gerçekleştirilen implant ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Durmuş'un kalça kemiğindeki boşluk, METÜM'de 3 boyutlu yazıcılarda püskürtme yöntemiyle kişiye özel üretilen implantın nakledilmesiyle dolduruldu.

Hastanın, ameliyatın ardından birkaç hafta içerisinde yürümeye başlaması bekleniyor.

"ÜLKEMİZDE ORTOPEDİK İMPLANT ENDÜSTRİSİNDE İLERLEMELER OLDU"

Doç. Dr. Cemil Ertürk, hastanın kalça kemiğinde kireçlenme sonucu geçirdiği ameliyatlara bağlı kalçanın yuva kemiğinde önemli ölçüde kemik kaybı bulunduğunu söyledi.

Bu kadar büyük kemik kaybını düzeltmek için çoğu zaman insan kadavrasından hazırlanan "allogreft" denilen hazır kemiklere gereksinim duyulduğunu aktaran Ertürk, "Kadavradan hazırlanan bu kemikler, çoğu zaman hem ameliyat sırasında hem de ameliyattan sonra greftin kaynamaması ve araya konulan kemik parçasının vücut tarafından eritilmesi gibi birtakım sorunları beraberinde getirmekte" diye konuştu.

Ayrıca bu tür işlemler sırasında hastalık bulaşma riskinin de her zaman bulunduğuna işaret eden Ertürk, asetabulum kemiği kompleks bir anatomiye sahip olduğundan ve piyasada mevcut ortopedik implantlar bu bölgeye tam olarak uyuşmadığı için ameliyatların başarısız olduğunu açıkladı.

Ertürk, hastanın röntgen filmleri ve bilgisayarlı tomografisine göre 3 boyutlu yazıcılarda püskürtme yöntemiyle üretilen kişiye özel ortopedik implantların, hastanın kemik yapısına birebir uyması sonucu daha başarılı ameliyatların mümkün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "METÜM tesislerinde Doç. Dr. Simel Ayyıldız ve ekibi tarafından 3 boyutlu yazıcılarda püskürtme yöntemiyle hazırlanan kişiye özel implant, kliniğimizde yapılan başarılı bir ameliyatla hastaya nakledilmiş oldu. Üniversitemizin sahip olduğu yüksek teknolojinin yanında, özellikle son 20 yılda ülkemizdeki ortopedik implant endüstrisinde yerli teknolojide de oldukça ilerlemeler oldu. Yerli ve milli ortopedik implant firmalarımızın giderek daha kaliteli ürünler üretmesi sonucu bu ürünlerin Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında birçok ülkeye ihracı yapılmakta ve aynı zamanda yurt içinde hekimlerimiz tarafından da hastalarımız için tercih edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın da gönül rahatlığı ile ithal implantlar yerine, yerli ve milli ortopedik implant ürünlerini doktorlarından talep etmeleri ülkeler arasındaki ticaret savaşı yaşadığımız süreçte yurdumuz açısından oldukça büyük önem taşımaktadır."

3 AYDA ÜRETİLDİ

Doç. Dr. Ertürk, METÜM'ün Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne tabi olduktan sonra daha dinamik bir yapıya kavuştuğunu ve son zamanlarda Türk tıbbına daha yararlı üretim faaliyetlerinde bulunduğunu vurgulayarak, "Bu ameliyatımızda alışılmışın dışında bir yöntem uyguladık. Hastamızın kalçasında daha önceki ameliyata ait bir kalça protezi vardı. Normalde mevcut protezi ameliyatla çıkardıktan sonra boşluk sahasının ölçümlerini almak suretiyle implantı imal etmek gerekirdi. Ancak hastamıza daha fazla ek ameliyat yaparak sağlığını riske etmemek için, kalçasındaki mevcut proteze göre boşluğun ölçümünü alarak implantı üretmek durumunda kaldık. Yaklaşık 3 aylık bir sürede METÜM'deki mühendis ve medikal tasarım teknisyenleri ile uzaktan görüşerek implantın üretimi gerçekleştirildi. Şu an hastamızın durumu gayet iyi. Ülkemizde böylesine ileri teknolojik imkanlarla ameliyat yapmaktan dolayı oldukça şanslıyız" diyerek konuşmasını tamamladı.

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