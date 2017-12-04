Uçak trafiğine 'CB' engeli

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle hava trafiğinde pilotlar ve yolcular da zor anlar yaşadı. Atatürk Havalimanı'na inecek uçaklar kötü hava koşullarını içinde barındıran elektrik yüklü bulutlara yakalanmamak için yaklaşma yapamayınca havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar havada tur atmaktan dolayı yakıt kritiğine girdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamadı. Elektrik yüklü bulutlardan dolayı havada tur atmak zorunda kalan uçaklarda gecikmeler meydana geldi. Uçakların yaklaşma rotaları hava durumuna göre değiştirildi. Hava trafiğini düzenlemek için kontrolörler yoğun çaba gösterdi. Bazı uçaklar havada tur atmaktan dolayı yakıt kritiğine girdi.