Kuzey Kore lideri Kim Jong Uun ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve öncesi Çin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentindeki havalimanına inen Kuzey Kore havayolu şirketi Air Koryo'ya ait uçakta Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un olduğu doğrulandı. İki liderin dün ve bugün görüşmeler gerçekleştirdiğini duyuruldu. Mart ayında Kim'in Beijing'i ziyaretinin ardından bu iki liderin son haftalardaki ikinci görüşmesi...

Kuzey Kore liderinin görüşmede ilgili tarafların düşmanca politikalardan uzak durması halinde Kuzey Kore'nin nükleer silahlara ihtiyaç duymayacağını söylediği belirtildi.

KİM İLE Şİ GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, iki liderin sürpriz görüşmesinin ardından, bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore hakkında konuşacağını duyurdu.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu sabah dostum Başkan Şi ile konuşacağım. Başlıca konular, güzel şeylerin olacağı ticaret ve ilişkiler ile güvenin inşa edildiği Kuzey Kore olacak." ifadelerini kullandı.

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