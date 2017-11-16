"Uçakta silahlı güvenlik görevlisi" uygulamasının ayrıntıları belli oldu

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa maddesi uyarınca, uçaklarda özel eğitimli silahlı güvenlik görevlileri bulundurulmasının önü açıldı. Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek, uygulamaya ilişkin hazırlıkların ayrıntılarına ulaştı. İşte, uçakta silahlı güvenlik görevlisinin şifreleri:
CAN VE MAL GÜVENLİĞİ:
Bu düzenlemenin temel amacı, terörist riski olan dış hatlarda seyahat eden yolcuları korumak. Yolcuların, can ve mal güvenliğini sağlamak.
EMNİYETE BAĞLI OLACAK:
Silahlı olarak uçakta görev yapacak güvenlik görevlisi, İçişleri Bakanlığı ya da emniyet mensubu olacak. Özel güvenlik şirketlerinin bu alanda görev yapmasına sıcak bakılmıyor.
KİMLİĞİ BELLİ OLMAYACAK:
Silahlı görevli, arka koltukların birinde oturacak. Bu kişinin kimliği belli olmayacak. Sivil kıyafetli olacağı belirtiliyor. Silah taşıdığı ya da silah bulundurduğu da fark edilmeyecek.
HER UÇAKTA BULUNMAYACAK:
Tüm uçaklarda silahlı güvenlik elemanı bulundurulması öngörülmüyor. Yalnızca risk tanımlaması yapılan uçuşlarda, silahlı görevliler yer alacak.
SAYISI NE OLACAK?:
Bir silahlı görevlinin bulundurulması öngörülüyor. Bu sayının duruma göre artırılabileceği belirtiliyor.
YABANCI HAVAYOLLARI:
İçişleri Bakanlığı, mütekabiliyet ilkesi saklı kalmak kaydıyla Türkiye uçuşu olan yabancı sivil hava araçlarında silahlı güvenlik görevlisi bulundurulmasına izin verecek. Bu ülkelere karşı Türkiye de benzer uçuşlarda silahlı güvenlik görevlisi bulundurabilecek.
ULUSLARARASI KURALLAR
Kaynaklar, düzenlemelerde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün ölçüt ve kurallarının dikkate alındığını belirterek, “Bunlara ilişkin uluslararası düzeyde ICAO düzenlemeleri mevcuttur. Türkiye’deki düzenleme de buna uygun olarak yapılmıştır” bilgisini verdi.
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