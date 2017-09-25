Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından ilk defa bu yıl gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının üçüncüsü olan üçüncü YÖKDİL için başvurular alınmaya başlandı. Üçüncü YÖKDİL başvurularını bekleyen binlerce aday, merakla "Üçüncü YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?" diye araştırıyor. Peki üçüncü YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?

ÜÇÜNCÜ YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YDS'den yeteri kadar puan alamayan adaylar için alternatif olarak yapılan YÖKDİL sınavının üçüncüsü olan Üçüncü YÖKDİL için başvuruları bekleyen adayların bekleyişi sona erdi.

Yükseköğretim Kurulu, YÖKDİL için oluşturduğu internet sitesi üzerinden üçüncü YÖKDİL başvurularını bugün itibarıyla almaya başladı. Yapılacak YÖKDİL sınavı, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL için başvurular yokdil.yok.gov.tr adresinden online olarak yapılacak. Adaylar, YÖKDİL'in internet sitesi üzerinden giriş yapacak ve ardından sınav için başvurusunu gerçekleştirecek.

ÜÇÜNCÜ YÖKDİL BAŞVURU SAYFASI

ÜÇÜNCÜ YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖK tarafından gerçekleştirilen üçüncü YÖKDİL sınavı, 5 Kasım 2017 Pazar günü, 30 (otuz) ilde toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde, saat 09.30'da, tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'TAN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yekta Saraç, resmi Twitter profili üzerinden gönderdiği tweetlerde; "Değerli arkadaşlar, üçüncü YÖKDİL Sınavı 5 Kasım 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek. Başvurular 26 Eylül 2017–6 Ekim 2017 tarihleri arasında, elektronik ortamda http://yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak. YÖKDİL Sınavı’na katılacak tüm arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim..." ifadelerini kullandı.

yökdil

Üçüncü YÖKDİL

Üçüncü YÖKDİL başvuruları

yök