Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından ilk defa bu yıl gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının üçüncüsü olan üçüncü YÖKDİL için başvurular alınmaya başlandı. Üçüncü YÖKDİL başvurularını bekleyen binlerce aday, merakla "Üçüncü YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?" diye araştırıyor. Peki üçüncü YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?
ÜÇÜNCÜ YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
YDS'den yeteri kadar puan alamayan adaylar için alternatif olarak yapılan YÖKDİL sınavının üçüncüsü olan Üçüncü YÖKDİL için başvuruları bekleyen adayların bekleyişi sona erdi.
Yükseköğretim Kurulu, YÖKDİL için oluşturduğu internet sitesi üzerinden üçüncü YÖKDİL başvurularını bugün itibarıyla almaya başladı. Yapılacak YÖKDİL sınavı, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak.
YÖKDİL için başvurular yokdil.yok.gov.tr adresinden online olarak yapılacak. Adaylar, YÖKDİL'in internet sitesi üzerinden giriş yapacak ve ardından sınav için başvurusunu gerçekleştirecek.
ÜÇÜNCÜ YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
YÖK tarafından gerçekleştirilen üçüncü YÖKDİL sınavı, 5 Kasım 2017 Pazar günü, 30 (otuz) ilde toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde, saat 09.30'da, tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'TAN AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yekta Saraç, resmi Twitter profili üzerinden gönderdiği tweetlerde; "Değerli arkadaşlar, üçüncü YÖKDİL Sınavı 5 Kasım 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek. Başvurular 26 Eylül 2017–6 Ekim 2017 tarihleri arasında, elektronik ortamda http://yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak. YÖKDİL Sınavı’na katılacak tüm arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim..." ifadelerini kullandı.
- yökdil
- Üçüncü YÖKDİL
- Üçüncü YÖKDİL başvuruları
- yök
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.