Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon THY Euroleague şampiyonluğunu kazanarak tarihi başarıda pay sahibi olan ve ardından NBA’e geri dönen ABD’li pivot Ekpe Udoh, Sarı-Lacivertli kulübe geri dönüş sinyali verdi.

Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre; 2017’de Kanarya’nın şampiyonlukla noktaladığı İstanbul’daki Final-Four’da MVP seçilen 2.08 boyunda ve 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, NBA’de Utah Jazz’da beklediği ortamı bulamadından yakındığı, sezon boyunca yeteri kadar süre alamayan yıldız pivotun Sarı-Lacivertli teknik ekip ve idarecilerle yaptığı konuşmalarda mutsuz olduğunu sık sık dile getirdiği öğrenildi.

Kanarya’da taraftarların adeta taptığı Birleşik Amerikalı oyuncunun son dönemde gerek takım arkadaşları ve gerekse teknik kadrodaki isimlerle yaptığı görüşmelerde geri dönüş için nabız yokladığı ve “Kariyerinin en güzel günlerini Fenerbahçe’de geçirdim. Eğer bana ihtiyaç varsa Fenerbahçe’ye seve seve dönebilirim” dediği öğrenildi. Bilindiği gibi Udoh, hem Türkiye Ligi hem de Euroleague’de şampiyonlukla noktalanan sezonun ardından ABD’nin yolunu tutmuş ve Utah Jazz ile 2 yıllığına toplam 6,5 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.

BLOK UDOH’TAN SORULUR

Fenerbahçe ile geçirdiği 2 sezonda büyük başarılara imza atan Ekpe Udoh, geçen sezon normal sezondaki 31 maçta 12,1 sayı, 7,8 ribaund, 2,2 asist ve 2,2 blok ortalamaları tutturmuş, F4’te ise Olympiakos ile oynadıkları finalde 10 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 5 blokla müthiş bir maç çıkarmıştı.

UTAH'TA MUTSUZ

NBA’e büyük beklentilerle giden ancak forma giydiği Utah Jazz’daki ilk sezonunda hayal kırıklığı yaşayan, maç başına 12.9 dakika süre alan Ekpe Udoh, 2,6 sayı, 2,4 ribaund, 0,8 asist ve 1,2 blok ortalamaları tutturdu.