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Futbol

Kulüp takımlarının ülke puanına katkısı

08.11.2017 - 10:53 | Güncelleme: HABERTURK.COM

  • 1 UEFA ülke puanına hangi kulüp ne kadar katkı sağlıyor? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi puanı
    1 | 45

    Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması tamamlandı ve bir üst turun kura çekimleri gerçekleştirildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu'nu lider olarak tamamlayarak Türkiye tarihinde bir ilki başardı.

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  • 2 UEFA ülke puanına hangi kulüp ne kadar katkı sağlıyor? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi puanı
    2 | 45

    Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde bir üst turda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Bayern Münih arasındaki Devler Ligi mücadeleleri 20 Şubat ve 14 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak.

  • 3 UEFA ülke puanına hangi kulüp ne kadar katkı sağlıyor? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi puanı
    3 | 45

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor ise gruplarından çıkmayı başaramadı. Beşiktaş, bu sezon baz alındığında topladığı 19 puanla sıralamada 4. durumda! Siyah-beyazlı ekibin üzerinde sadece Tottenham, Bayern Münih ve Barcelona var.

    Peki Avrupa'daki temsilcilerimiz ülke puanına ne kadar katkı sağladı? İşte o tablo!

  • 4 UEFA ülke puanına hangi kulüp ne kadar katkı sağlıyor? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi puanı
    4 | 45

    1 - İNGİLTERE - 85 PUAN

    - TOTTENHAM: 20 PUAN

    - MANCHESTER CITY: 19 PUAN

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  • 5 UEFA ülke puanına hangi kulüp ne kadar katkı sağlıyor? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi puanı
    5 | 45

    - MANCHESTER UNITED: 19 PUAN

    - LIVERPOOL: 18 PUAN

    - CHELSEA: 17 PUAN

    - ARSENAL: 9 PUAN

    - EVERTON: 3 PUAN

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Yorumlar 29
  • Misafir 08 Kasım 2017 Çarşamba 16:46
    Avrupa kupalarında ortadoğudan ülke var ama kimse farketmiyor. :D
  • Misafir 08 Kasım 2017 Çarşamba 15:51
    Tek Beşiktaş gitseydi ülke puanımız 11 ile birinci sıradaydık. Diğerleride gidince 20 puanı 5 e bölümce ülke puanı 4 de kaldı ve 19. sıradayız.
  • Misafir 08 Kasım 2017 Çarşamba 15:48
    Gecen senelere bak.. bjk nerdeydi
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