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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor ise gruplarından çıkmayı başaramadı. Beşiktaş, bu sezon baz alındığında topladığı 19 puanla sıralamada 4. durumda! Siyah-beyazlı ekibin üzerinde sadece Tottenham, Bayern Münih ve Barcelona var.

Peki Avrupa'daki temsilcilerimiz ülke puanına ne kadar katkı sağladı? İşte o tablo!