Ufak Tefek Cinayetler 13. yeni bölüm için izleyicilerin bekleyişi sürüyor. Ekrana gelecek olan 13. bölüm öncesinde yeni bölüm fragmanları paylaşıldı. Yayınlanan fragmanlarda Oya'nın harekete geçmesi izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar.

OYA DÜĞMEYE BASTI, MAHVEDECEK ONLARI!

Ufak Tefek Cinayetler'in yayınlanacak olan 13. bölümü öncesinde fragmanı ve 2. fragmanı yayınlandı. Serhan yaşadıkları neticesinde büyük bir ayma yaşıyor. Oya'ya gidip açıkça konuşuyor; "her şey senin istediğin gibi olsun, yaşayalım bunu!" Ve Oya'nın hayatını kuşatmaya, ayaklarını yerden kesmeye başlıyor.

Merve ise Serhan'ın böyle bir ayrılık yoluna girdiğini anlamamakta ısrar ediyor. Onun gündemi farklı çünkü; gücünü geri kazanacak! Önce Arzu'yla kapışıyor. Sonra sıra Pelin'e geliyor. Pelin ve Merve kılıçlarını açıkça çekiyorlar. Dört kadın bir araya gelip müthiş bir hesaplaşma yaşıyorlar.

Diğer tarafta da dört erkek toplanıyor ve ilk defa çok gerçek bir yerden konuşuyorlar. Merve ortalığı aleve vererek giderken hiç anlamadan Oya'nın içindeki canavarı uyandıyor. Oya şimdi düğmeye bastı, mahvedecek onları!

UFAK TEFEK CİNAYETLER 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ufak Tefek Cinayetler'in geçtiğimiz hafta ekrana gelen 12. bölümünde;

Dört kadın, dört tarafa savruluyor. Pelin, esip gürlemeye başladı. Büyük organizasyonlarla varlığını kanıtlamaya çalışırken, başı beklenmedik bir belaya giriyor.

Arzu'yla Mehmet, kızlarının oyununa geliyorlar. Arzu kıymete bindi, Mehmet peşinde... Bir an olsun ayrılmak istemiyor. Merve filikaya atlayıp gemiyi terk ediyor.

Oya ve Serhan arasında ilk kez bir engel yok bu defa. Oya, Serhan'ın aklanması için büyük bir oyun oynuyor. Bu işi doktor Oya Toksöz olarak çözebilecek mi?

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm

Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 13. yeni bölüm fragmanı

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