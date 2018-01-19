Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 13. yeni bölüm fragman bugün saat 10:00 civarlarında yayınlandı. İzleyici kitlesi Salı gecesinden bu yana "Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu merak ediyordu. Yayınlanan fragmanda ise ortalık karışacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bugün yayına giren Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında olanlar oluyor. Merve büyük bir atağa geçerek Pelin'i ve Arzu'yu karşısına alıyor. Merve ilk önce Pelin'i tehdit ediyor. Pelin ise "Benim hiç bir açığım yok! diyor. Bu karşılık Merve "Herkesin bir açığı vardır" diyor. Tunç hoca ise Pelin'in peşini bırakmıyor. Asıl bombayı Tunç hoca patlatacak. Taylan'ı karşısına alıp itirafta bulunacak.

Diğer yandan Serhan ile Oya arasında yakınlaşma tekrardan başlıyor. Merve bu durumdan şüphelenecek mi?

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi 23 Ocak 2018 Salı akşamı ekrana 13. bölümü ile gelecek.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 13. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE YENİ FRAGMANDAN İLK YORUMLAR

- Arzu bence en sinsi olan

- Merve Oya ya neden sarıyorsun unuttun galiba o olmasa taşlıyor lardı seni

- Allahhhh! Açılın Merve geliyooooor

- Geç bile kaldın Oya

- Herkes aynı anda delirmiş, süper olacak

- Tamam MERVE AKSAK GERI döndün herkesten intikam alıyorsun da Oya'nın suçu ne

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 13. yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı

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