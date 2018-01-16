Ufak Tefek Cinayetler 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu bu akşam dizinin son bölümünü izleyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ufak Tefek Cinayetler bu bölümünde Oya ve Merve ayrı ayrı planlar yaparak, Serhan'ı kurtarıyor. Oya, adliyede Serhan'ı karşılamaya gittiğinde Merve'nin orada oluşu
UFAK TEFEK CİNAYETLER 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
İzleyicinin heyecanla takip ettiği Ufak Tefek Cinayetler son bölümü sonrası dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlnamadığı merak ediliyor. Henüz yayıncı kuruluş tarafından Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Ancak diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşanır yaşanmaz haberimizde sizlerle paylaşıyor olacağız.
UFAK TEFEK CİNAYETLER 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Rıza kardeşi merveye hırsızlık yaptığını itiraf etti. Arzu iş arkadaşını eve yemeğe çağırınca Mehmet kıskançlık krizi geçirdi.mehmet arzunun evine geldi arzuyu sahiplenmeye çalıştı. Taylan evden taşınmak için pelini ikna etmeye çalıştı. Serhan iş arkadaşlarından darbe yemeye devam etti. Tunç hoca pelini arayarak ona olan ilgisini arttırdı. Pelin ise kocası taylanın durumu öğrenmesinden korkarak tunç hocanın telefonlarını açmadı. Tunç hoca bu sefer taylanı arayıp pelini sorunca taylan şüphelenmeye başladı
Oya serhanı kurtarmanın yollarını arıyor. Merve abisinin hırsızlık yaptığını öğrenince yeni planlar tasarlıyor. Mehmet arzuya sahiplenmek için ne yapacak? Taylan pelin ile tunç hocanın arasındaki yakınlaşmayı öğrenecek mi?
Oya, Serhan'ı karşılamak için adliyeye geldi. Merve'nin kendisini terkettiğini düşünen ve gerçek aşkının Oya olduğunu düşünen Serhan, Merve'nin kızıyla birlikte adliyeye gelmesiyle düşünceleri değişiyor. Merve ve Serhan'ı kızlarıyla bir arada aile olarak gören Oya büyük bir şok yaşıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.