Ufak Tefek Cinayetler 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu bu akşam dizinin son bölümünü izleyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ufak Tefek Cinayetler bu bölümünde Oya ve Merve ayrı ayrı planlar yaparak, Serhan'ı kurtarıyor. Oya, adliyede Serhan'ı karşılamaya gittiğinde Merve'nin orada oluşu

UFAK TEFEK CİNAYETLER 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İzleyicinin heyecanla takip ettiği Ufak Tefek Cinayetler son bölümü sonrası dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlnamadığı merak ediliyor. Henüz yayıncı kuruluş tarafından Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Ancak diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşanır yaşanmaz haberimizde sizlerle paylaşıyor olacağız.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rıza kardeşi merveye hırsızlık yaptığını itiraf etti. Arzu iş arkadaşını eve yemeğe çağırınca Mehmet kıskançlık krizi geçirdi.mehmet arzunun evine geldi arzuyu sahiplenmeye çalıştı. Taylan evden taşınmak için pelini ikna etmeye çalıştı. Serhan iş arkadaşlarından darbe yemeye devam etti. Tunç hoca pelini arayarak ona olan ilgisini arttırdı. Pelin ise kocası taylanın durumu öğrenmesinden korkarak tunç hocanın telefonlarını açmadı. Tunç hoca bu sefer taylanı arayıp pelini sorunca taylan şüphelenmeye başladı

Oya serhanı kurtarmanın yollarını arıyor. Merve abisinin hırsızlık yaptığını öğrenince yeni planlar tasarlıyor. Mehmet arzuya sahiplenmek için ne yapacak? Taylan pelin ile tunç hocanın arasındaki yakınlaşmayı öğrenecek mi?

Oya, Serhan'ı karşılamak için adliyeye geldi. Merve'nin kendisini terkettiğini düşünen ve gerçek aşkının Oya olduğunu düşünen Serhan, Merve'nin kızıyla birlikte adliyeye gelmesiyle düşünceleri değişiyor. Merve ve Serhan'ı kızlarıyla bir arada aile olarak gören Oya büyük bir şok yaşıyor.

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