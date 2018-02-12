Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölüm fragmanı, dizinin yenib ölümüne dair detaylar öğrenmek isteyen izleyici tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Ufak Tefek Cianyetler yeni bölümünde Sarmaşık yine karışıyor. En büyük sır ortaya çıkarken Oya, Serhan'dan hesap soruyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragman ve özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Şarmaşık'ın En Büyük Sırrı Ortaya Çıkıyor!

Sevgililer günü... Herkes kendince kutlama derdinde... Merve Serhan'ı geri kazanmak için türlü yollar deniyor. Bu arada Sarmaşık ahalisi Serhan'ın evi terkettiğini öğreniyor! Aksaklar yıkılıyor mu? Merve bu işin altından nasıl kalkacak? Büyük yüzleşme gerçekleşiyor. Merve ve Oya... Hemen arkasından Pelin gelip Oya'ya soruyor; "Serhan'la birlikte misiniz?" Pelin, Oya'nın ağzından laf almak için enfes bir yola başvuruyor.

Olayların ard arda patladığı, skandallar içeren yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star'da...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çocuklar okuldayken çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi. Nilay ve Mert ölümden döndü. Sarmaşık'ta dehşet günü...

Merve, evliliğinin peşinde, Mehmet Arzu'nun, Burcu kendi gündemlerinin peşindeyken, Oya ve Serhan nihayet mutlularken birden korkunç bir şey oluyor. Menfaat oyunları, Ufak Tefek Cinayetler işlenirken aniden hayat duruyor! Çünkü şu an herkes için can güvenliği sorunu var. Herkesin "ölüm var" gerçeğini buz gibi yaşadığı bir ana geliyoruz. Sarmaşık ahalisi belki de hayatlarının en zor gününü geçirecek. Sonuç ne olacak?

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