Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölüm fragmanı, dizinin yayınlanan son bölümünün ardından merakla bekleniyor. Heyecanlı anların yaşandığı dizi biter bitmez, izleyiciler internette "Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı" aramasını arttırdı. İçeride öğrenciler varken okulda çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi. Nilay ve Mert okulda mahsur kalarak ölümle burun buruna geldi. İşte Ufak Tefek Cinayetler 15. son bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin son bölümü izleyciyi adeta ekrana kilitledi. İnternette merakla Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı araştırması yapılıyor. Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölüm ilk fragmanında Serhan, Merve'ye boşanmaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

merve, evliliğinin peşinde, Mehmet Arzu'nun, Burcu kendi gündemlerinin peşindeyken, Oya ve Serhan nihayet mutlularken birden korkunç bir şey oluyor. Menfaat oyunları, Ufak Tefek Cinayetler işlenirken aniden hayat duruyor! Çünkü şu an herkes için can güvenliği sorunu var. Herkesin "ölüm var" gerçeğini buz gibi yaşadığı bir ana geliyoruz. Sarmaşık ahalisi belki de hayatlarının en zor gününü geçirecek. Sonuç ne olacak?

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