Ufak Tefek Cinayetler, 19. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin ekrana gelen 19. bölümü sonrasında da 20. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Arzu, Pelin, Merve ve Oya bir masada konuşuyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 20. bölüm ilk sahnesi ve 19. bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 20. BÖLÜM İLK SAHNESİ YAYINLANDI

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabeti anlatan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 20. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yayınlanan 5 dakikayı aşkın tanıtımda, Arzu, Pelin, Merve ve Oya bir masada hesaplaşıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 19. BÖLÜM ÖZETİ

Ufak Tefek Cinayetler'in ekrana gelen 19. bölümünde;

Arzu, Merve'nin yalanını, Oya da Burcu’nun oyunu çözüyor. Şimdi ikisi için de kara günler başlıyor. 5 kadın zincirleme birbirini zehirlemeye başlıyorlar. Çember git gide daralıyor.

Artık biri birinden kurtulmak zorunda! Merve, Arzu ve Oya ittifakını tek hamleyle dağıtıyor. Arzu da Oya'ya düşman oluyor. Sonunda sarmaşık Oya'yı kuşatıyor.

Ve Kemal Başkomiser korkunç bir sırrı öğreniyor! Görülen o ki; bu araştırdıkları, işlenen ilk cinayet değil! Kadınların savaşı aslında daha şimdiden "can alma" seviyesine geliyor.

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