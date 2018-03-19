Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler 21. yeni bölümüyle Star TV'de seyircisinin karşısına çıkacak. Yeni bölüm öncesi Ufak Tefek Cinayetler'den bir fragman daha geldi. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm fragmanında Oya, Mehmet'e Burcu hakkında gerçekleri anlatıyor. Burcu'nun hamile olmadığı ortaya çıkıyor. Mehmet Burcu'nun hamile olmadığını, kandırıldığı için yıkılıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 21. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti...

Ufak Tefek Cinayetler 21. bölüm 2. fragmanı;

Ufak Tefek Cinayetler 21. bölüm 1. fragmanı;

UFAK TEFEK CİNAYETLER 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sarmaşık’ta soğukkanlı bir katil var!



Artık Sarmaşık’ta kimseye rahat bir uyku yok. Çünkü içlerinden biri her an öldürülebilir! Düğünde yaşanan felaketten sonra herkes şundan emin: Sarmaşık’ta soğukkanlı bir katil var! Peki, katil kim? Merve, Pelin ve Arzu birbirlerinden şüpheleniyor. Kavga ciddileşiyor, Sarmaşık birden siyaha çalıyor derken Merve duruma el koyuyor. Ancak olaylar hiç olmadık biçimde gelişiyor ve Merve’nin güç gösterisi, bir aile dramına yol açıyor. Geçmişte toprağın altına gömülen şeytanlar da bir bir çıkıyor ve gözünü kin bürümüş Tunç, bir türlü Merve’yle Pelin’in peşini bırakmıyor.

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