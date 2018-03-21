Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler osn bölümde yine heyecan çok yüksekti. Bölümün sonunda Merve, Serhan'ın eve gönderdiği boşanma kağıtlarını imzaladı. Savaş şimdi nasıl devam edecek? İşte Ufak Tefek Cinayetler'e dair detaylar..

UFAK TEFEK CİNAYETLER 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarmaşık’ta soğukkanlı bir katil var!

Artık Sarmaşık’ta kimseye rahat bir uyku yok. Çünkü içlerinden biri her an öldürülebilir! Düğünde yaşanan felaketten sonra herkes şundan emin: Sarmaşık’ta soğukkanlı bir katil var! Peki, katil kim? Merve, Pelin ve Arzu birbirlerinden şüpheleniyor. Kavga ciddileşiyor, Sarmaşık birden siyaha çalıyor derken Merve duruma el koyuyor. Ancak olaylar hiç olmadık biçimde gelişiyor ve Merve’nin güç gösterisi, bir aile dramına yol açıyor. Geçmişte toprağın altına gömülen şeytanlar da bir bir çıkıyor ve gözünü kin bürümüş Tunç, bir türlü Merve’yle Pelin’in peşini bırakmıyor.

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