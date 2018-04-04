Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler’in son bölümünde heyecan yine doruktaydı. Pelin ile Merve işledikleri cinayetten kurtulmaya çalışıyor. Ancak Merve yine bu işten tek başına kurtulmanın peşine düştü ve Pelin’i gözden çıkardı. Merve bu sırada Serhan ile ilgili gerçeği öğrendi. İşte dizinin yeni bölümden ilk sahnelerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 24. BÖLÜM İLK SAHNESİ

UFAK TEFEK CİNAYETLER 23. BÖLÜM ÖZETİ

Merve ve Pelin’in başı büyük dertte! Her an kendilerini parmaklıklar arkasında bulabilirler. Büyük bir panik ve yeni yeni kurulan oyunlar. Üstelik ikisi de kendini kurtarmanın peşinde. Pek de açık oynamıyorlar.

Diğer yanda Oya’yla Serhan’ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Başlarına geleceklerden habersizler.

Mehmet, Burcu ilişkisinde sona geliniyor. Marifetli bir oyuncu, oyunu ne zaman kaybettiğini hemen anlar… Bu defa kuyulara düşen Burcu mu olacak? Adalet yerini bulacak…

Ve sonunda Sarmaşık’ın en büyük skandalı patlıyor. Merve, Serhan’ın hayatında biri olduğunu anlıyor. Kim olduğunu tespit etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yapıyor. Oya, kuş gibi düşecek tuzağa!

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