Ufak Tefek Cinayetler'de izleyiciyi ekranlara kilitleyen cinayet ortaya çıkıyor. 6 kadının 6'sıda katil ya da maktul olabilir. Pelin Burcu cinayetini işlemek üzereyken, Arzun Merve'nin canının peşinde. Elif ise Oya'yı öldürmeye kararlı. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

İşte nihayet o gündeyiz. Planlar, hazırlıklar, hamleler ard arda geliyor.

Sarmaşık sakinleri, o gün korkunç bir cinayete tanık olacaklarından habersiz bir şekilde Oya'nın partisine hazırlanıyorlar. Pelin, Merve’yi öldürmeyi kafaya koymuş durumda. Arzu ise Burcu’yu ortadan kaldırmadan gün yüzü görmeyeceğini anladı. Merve ise Oya'yla başka Elif'le başka bir kumpas kurdu, Ne tarafta olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyor. Serhan bir yandan Mehmet bir yandan, olacakları engellemenin peşinde. Oya kendi tarafından harekete geçiyor, onun da bir hamlesi var şimdi. Ve parti başlıyor! Bakalım kim amacına ulaşacak ve bu partide öldürülen kim olacak? Şimdi baş komiser Kemal, Sarmaşık vakasını çözmeye her zamankinden daha yakınken, kimsenin aklına gelmeyen bir gelişme, bomba gibi düşüyor! Kemal şimdi çok başka bir yerde!

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