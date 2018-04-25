Ufka yolculuk sınavı 8 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 690 bin kişinin katıldığı Ufka yolculuk sınavının sonuçları merakla bekliyor. Peki Ufka yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sınav hakkında tüm bilgiler...

UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ufka Yolculuk sınav sonuçları ile ilgili kurumdan resmi bir açıklama geldi. Ufka Yolculuk sınav sonuçları 25 Nisan (bugün) saat 20.00’da açıklanacak.

UFKA YOLCULUK SINAVI NEDİR?

Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması H.1439 / M.2018-2019 yılında Türkiye’de yazılı olarak Türkçe ve Arapça, dünya genelinde ise online olarak İngilizce ve Arapça dillerinde düzenlenmektedir.

Yarışma, Türkçe dilinde Ufka Yolculuk için özel olarak hazırlanan, ayet ve hadislerle Kur’an-Sünnet Bütünlüğü konusu çerçevesinde M. Es’ad Coşan’ın “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz” adlı özel hazırlanan eserinden yapıldı. B kategorisinde aynı eserin sadeleştirilmiş hali oldu.

A Kategorisi 10 yaş altı yarışmacılar için ise çocukların yaşlarına uygun hikayeli ve resimli “Peygamberimizden Dini Hikayeler” adlı eserden yapıldı. Arapça dilinde "( نيحلاصلا ضاير Riyazü’s Salihin)" adlı hadis eserinden, İngilizce dilinde ise “Riyad-us-Saliheen” (Riyazü’s Salihin) adlı hadis eserinden yapıldı. Yarışma Türkçe dilinde 7 (yedi) farklı kategoride, Arapça dilinde 3 (üç) farklı kategori ve İngilizce dilinde tek kategori olmak üzere toplamda 11 (on bir) farklı kategoride düzenlendi.

Yarışma 11 (on bir) farklı kategoride yapıldı. A, B, C, D, E, F ve I Kategorileri Türkçe dilinde, G, H ve K kategorileri Arapça dilinde, J Kategorisi ise İngilizce dilinde yapıldı.

Kategorilerin detaylı açıklaması aşağıdadır.

A Kategorisi: 10 yaşından küçük olanlar

B Kategorisi: 10-14 yaş arası

C Kategorisi: 14-19 yaş arası

D Kategorisi: 19-30 yaş arası

E Kategorisi: 30 yaşından büyük olanlar

F Kategorisi/İhtisas Kategorisi: Resmi veya fahri din görevlileri (imamlar, müezzinler, Kur’an kursu hocaları, vaizler vs.), ilahiyat mezunları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri bu kategoride yarıştılar. Bu meslek dallarında şu anda çalışan, belirli bir süre çalışmış olan veya emekli olanların tamamı için geçerlidir.

UFKA YOLCULUK SINAVININ ÖDÜLLERİ

Birincilere:

2 Umre Seyahati + 2.500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 2.500 TL

İkincilere:

2 Umre Seyahati + 1.500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 1.500 TL

Üçüncülere

2 Umre Seyahati + 500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 500 TL

4.- 10. Olanlara:

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