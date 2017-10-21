Serginiz açıldı. Neler hissediyorsunuz? Nasıl hazırlandınız?

Bu ikinci kişisel aynı zamanda İstanbul’daki ilk sergim dolayısıyla heyecanlıyım, nasıl tepki alacağımı merak ediyorum. Uzun bir hazırlık dönemi oldu. Çalışmaya başladığım ilk dönemden bugüne kadar bu tekniği geliştirmeye çalışıyorum. Tel ve metal ile hacimsel, figüratif çalışmalar hazırladım.

En çok nelerden ilham alıyorsunuz? Neler anlatmak istiyorsunuz?

Doğa ile başbaşa kaldığım yürüyüşler, sergiler, sinema, müzik beni oldukça besliyor. Son 8 yıldır hayvanlar temsili çalışmalarımın önemli bir parçası oldu. İlk başlarda genel bir hayranlık duygusu hissettim ve neredeyse bir özgürlük temsili olarak onları izliyordum. Zamanla farkındalığım arttı ve bu canlı formları temsil etme ihtiyacını hissettim. Her nasılsa eserlerim yalnızca hayvan biçimlerinin üremesi ile sınırlı değil, doğayı ve onunla olan ilişkisini kavrayabilme biçimimin bir ifadesi. Yukarıdan değil, sistemin içerisinde bir parça olduğumu anlıyorum. Gezegenimiz insanoğlunun genellikle meydan okuduğu denge üzerinde yaşıyor, bu nedenle benim için dünya ve canlılarıyla ilişki kurma ihtiyacını vurgulamak oldukça önemli. Yaşamın diğer biçimlerine saygı duyma, kendime de anlam ve saygı verme biçimimdir. Dolayısıyla hayvanlara dikkat çekiyor ve merkeziyetçi olarak onları temsil ediyorum. Serbest ve sınırsız göçmen kuşları temsil ederek, ölü hayvanları, insan şartlandırmasının kurbanlarını (boğa) temsil ediyorum, bu gezegeni paylaştığım aileyi temsil ediyorum.



Genel bir hayranlık duygusunun yıllar içinde değiştiğini ve temsili etkilediğini söylüyorsunuz. Ayrıca bunun kendinize de anlam vermenin önünü açtığını belirtiyorsunuz. Bu farkındalık nasıl oluştu?

Teknolojik gelişmelerin hızlandığı süreç sosyal eşitlik, insan hakları, farkındalık ve kültüre pozitif katkı sağlayacağı yönünde umutluydum. Farkındalık, sorumluluk gibi değerler gelişen teknolojik yeteneğin kapsamına dahil olamadı. İnsanın daha etkili bir şekilde yıkıcı, yok edici hale geldiğini düşünüyorum. Bu nedenle şu ana kadar hayvanlar çalışmalarımın merkezinde oldu. İlettikleri özgürlük duygusu sadece büyüleyici değil, insanı her şeyin

üzerinde gören hiyerarşik ölçeği devirmenin bir yolu olduğunu düşünüyorum. Tüm yaşam biçimleri ile denge kurmak, kendi hayatımız ile birlikte içinde yaşadığımız nadide yaşam alanını da koruyacaktır. Dolayısıyla beni çevreleyen doğa ve yaşamlara saygı göstermek benim tutumumu ve kim olduğumu

tanımlıyor. Umarım çalışmalarım başkalarına da bir süreliğine benim gözlerimden görebilme imkânı sunabilir.

‘TEL, ÇELİK,DOĞAL TAŞ, PLAKA’



Ne tür malzemeler kullandınız? Malzeme seçiminde nelere dikkat ettiniz?

Tel, çelik, doğal taş, plaka gibi malzemeler kullandım. Tel oldukça yoğun olarak kullandığım bir malzeme, hem kütlesel hem de transparan görünüm özelliğine sahip. Objenin dışı gibi içi de görülebilirlik sunuyor.

İnsanlar sergiyi ziyaret ettiğinde nelerle karşılaşacak?

Açık, büyük bir aile portresi ile karşılacaklarını umuyorum. Sistemin üstünde değil, diğer canlılar ile aynı platformda yaşadığımızı yeniden teneffüs etmenin iyi gelecegini düşünüyorum.

Bundan sonraki çalışmalarınızda neler göreceğiz? Hedefleriniz neler?

Bu sergiye hazırlık aşamasında merkezde hayvanlar vardı, bir sonraki sergimde merkeze insanı almayı düşünüyorum.