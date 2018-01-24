Uğur Mumcu, 25 yıl önce bugün Ankara'da arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek hayatını kaybetti. Peki Uğur Mumcu kimdir?
UĞUR MUMCU KİMDİR?
Uğur Mumcu, 22 Ağustos 1942 tarihinde Kırşehir'de dünyaya geldi. Ankara Devrim İlkokulu'nda ve Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde ilk ve orta eğitimini tamamlayan Uğur Mumcu, avukat olmak için başladığı üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1965 yılında mezun olarak tamamladı.
Öğrenci olduğu yıllarda 26 Ağustos 1962 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Türk Sosyalizmi" adlı makalesiyle Yunus Nadi Ödülü'nü aldı.
1963 yılında fakültede Öğrenci Derneği Başkanı seçilen Uğur Mumcu, 1969-1972 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İdare Hukuku Profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanı olarak çalışmıştır.
Askerlik görevini yapmaya hazırladığı esnada 12 Mart döneminde bir yazısında kullandığı sözleriyle "orduya hakaret etmek" ve "sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü kurmak" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Yaklaşık bir yıl boyunca Mamak Askeri Cezaevi'nde kalan Mumcu, bu davadan dolayı 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu karar, Yargıtay tarafından bozuldu ve Uğur Mumcu serbest bırakıldı.
1975 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinde Gözlem başlıklı köşesinde düzenli olarak yazmaya başlayan Uğur Mumcu, 1975 yılının Mart ayında makalelerinden oluşan "Suçlular ve Güçlüler" adlı kitabını yayımladı.
1977 yılından sonra sadece Cumhuriyet için yazmaya başladı. "Gözlem" başlıklı köşesinde 1991 yılının Kasım ayına kadar aralıksız olarak yazdı. 1977’de Sakıncalı Piyade ve Bir Pulsuz Dilekçe kitapları yayımlandı. Ertesi yıl, Sakıncalı Piyade adlı yapıtını Rutkay Aziz ile birlikte tiyatroya uyarladı.
Birçok konu hakkında makaleler yazan Uğur Mumcu, birçok kitap da yazmıştır.
24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da Karlı Sokak'ta evinin önündeki arabasına konan C-4 tipi plastik patlayıcının patlaması sonucunda suikasta kurban gitti ve hayatını kaybetti. Suikastın hemen ardından olay yerinde inceleme yapan uzmanların hiçbir delil bulamadığı, patlamayla etrafa dağılan ve cımbızla toplanması gereken delillerin ise süpürgeyle süpürüldüğü iddia edilmiştir.
Suikast, İslami Hareket, İBDA-C ve Hizbullah gibi terör örgütleri tarafından üstlenilmiştir. Uğur Mumcu suikastinin failleri günümüzde de yakalanamamıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.