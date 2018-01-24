Uğur Mumcu, 25 yıl önce bugün Ankara'da arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek hayatını kaybetti. Peki Uğur Mumcu kimdir?

UĞUR MUMCU KİMDİR?

Uğur Mumcu, 22 Ağustos 1942 tarihinde Kırşehir'de dünyaya geldi. Ankara Devrim İlkokulu'nda ve Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde ilk ve orta eğitimini tamamlayan Uğur Mumcu, avukat olmak için başladığı üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1965 yılında mezun olarak tamamladı.

Öğrenci olduğu yıllarda 26 Ağustos 1962 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Türk Sosyalizmi" adlı makalesiyle Yunus Nadi Ödülü'nü aldı.

1963 yılında fakültede Öğrenci Derneği Başkanı seçilen Uğur Mumcu, 1969-1972 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İdare Hukuku Profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanı olarak çalışmıştır.

Askerlik görevini yapmaya hazırladığı esnada 12 Mart döneminde bir yazısında kullandığı sözleriyle "orduya hakaret etmek" ve "sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü kurmak" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Yaklaşık bir yıl boyunca Mamak Askeri Cezaevi'nde kalan Mumcu, bu davadan dolayı 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu karar, Yargıtay tarafından bozuldu ve Uğur Mumcu serbest bırakıldı.

1975 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinde Gözlem başlıklı köşesinde düzenli olarak yazmaya başlayan Uğur Mumcu, 1975 yılının Mart ayında makalelerinden oluşan "Suçlular ve Güçlüler" adlı kitabını yayımladı.

1977 yılından sonra sadece Cumhuriyet için yazmaya başladı. "Gözlem" başlıklı köşesinde 1991 yılının Kasım ayına kadar aralıksız olarak yazdı. 1977’de Sakıncalı Piyade ve Bir Pulsuz Dilekçe kitapları yayımlandı. Ertesi yıl, Sakıncalı Piyade adlı yapıtını Rutkay Aziz ile birlikte tiyatroya uyarladı.

Birçok konu hakkında makaleler yazan Uğur Mumcu, birçok kitap da yazmıştır.

24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da Karlı Sokak'ta evinin önündeki arabasına konan C-4 tipi plastik patlayıcının patlaması sonucunda suikasta kurban gitti ve hayatını kaybetti. Suikastın hemen ardından olay yerinde inceleme yapan uzmanların hiçbir delil bulamadığı, patlamayla etrafa dağılan ve cımbızla toplanması gereken delillerin ise süpürgeyle süpürüldüğü iddia edilmiştir.

Suikast, İslami Hareket, İBDA-C ve Hizbullah gibi terör örgütleri tarafından üstlenilmiştir. Uğur Mumcu suikastinin failleri günümüzde de yakalanamamıştır.

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