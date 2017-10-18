Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile dünyaca ünlü beyin cerrahi Prof. Dr. Uğur Türe İbn-i Sina Hastanesi'ne getirildi. Daha önceki raporları inceleyerek bir takım değerlendirmelerde bulunan Türe, burada muayene gerçekleştirdi ve durumun stabil olduğunu o da teyit ederek, uygulanan tedavinin uygun olduğunu belirttikten sonra gece saat 03.20'de Ankara'dan tekrar ayrıldı. Peki, Uğur Türe kimdir? İşte Uğur Türe hakkında merak edilenler...

UĞUR TÜRE KİMDİR?

Uğur Türe 1963 yılında dünyaya geldi. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Türe, aynı yıl İstanbul Şişli Etfal Hastanesi Nöroşirurji Kliniğinde Nöroşirürji ikamet programına kabul edildi. Mezuniyet süresince ve sonrasında Profesör M.G.'nin gözetiminde mikrocerrahi ve cerrahi nöroanatomi eğitimi aldı. Yaşargil, İsviçre, Zürih Üniversitesi Nöroşirurji Kliniğinde. İstanbul Şişli Etfal Hastanesi Nöroşirurji Kliniğinde personel sinir cerrahı olarak çalıştı.

Cerrahi Nöroanatomi üzerine çalışmalarını Prof. M.G.'nin gözetiminde sürdürdü. Yaşargil ve Arkansas Üniversitesi Tıp Bilimleri ABD'li Profesör O. Al-Mefty. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Marmara Üniversitesi Nöroşirurji Bölümü'nde çalıştı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda görev yaptı ve nöroşirürji profesörü oldu. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başkanlığını yürütmektedir.

Türe'nin cerrahi nöroanatomi ve cerrahi teknikler hakkındaki çalışmaları, en önemli uluslararası nörocerrahi dergilerinde ve kitaplarda yayınlanmıştır. Çeşitli ülkelerde davet edilen bir konuşmacı olarak çeşitli kongre, toplantı ve kurslara katıldı; ABD, Brezilya, Portekiz, Finlandiya, İspanya, İsviçre, İngiltere, Almanya, Çin ve Japonya dahil olmak üzere, "CNS Kongresi" nde "Üstün bir occipitofrontal fasikül var mı?" Konulu sunumu için "onurlu anma" ödülüne layık görüldü.

"Eksen ekseninde rezeksiyon için aşırı yanal transatlas yaklaşımı" sunumu "Kuzey Amerika Kafatası Baz Toplumu Kongresi" nde "en çok katkıda bulunan kağıt" ile ödüllendirildi. "Prof. Hamit Ziya Gökalp Genç Nörocerji Ödülü ". Dr. Türe, "Türk Nöroşirürji Derneği", "Amerikan Nörolojik Cerrah Birliği", "Nörolojik Cerrah Kongresi", "Kuzey Amerika Kafatası Bazi Toplumu" ve "Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi" üyesidir. "Nöroşirurji" ve "Nöroşirürji İncelemeleri" dergilerinin yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.