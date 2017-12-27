Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in sorularını yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, e-devlet kullanıcı sayısını 2018’de 40 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Arslan, “Elektronik olarak verilen hizmetlerin tamamını e-devlet üzerinden verilir hale getireceğiz” dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, genişbant internet erişimine ilişkin olarak, “Bin 799 yerleşim yerine 4.5G genişbant internet kurulumlarına başladık ve 2018 yılı içerisinde tamamlayacağız. Bin 472 yeni yerleşim yerini de mobil kapsamına almak ve buralarda yaşayan yaklaşık 240 bin vatandaşımıza 4.5G genişbant internet hizmeti sunmak için kurulumlara devam edeceğiz” dedi. Arslan, 3’üncü havalimanı inşaatında yüzde 73 seviyesinin aşıldığını belirterek, “Havalimanının 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız. Atatürk ve İstanbul yeni havalimanını aynı anda kullanma imkânı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor çünkü. Ancak şunu da belirtelim Atatürk Havalimanı yapılaşmaya açılmayacak. İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenecek. Ayrıca küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak da kullanılmasını planlıyoruz. Çok sayıda terminal var burada, bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz. Herhangi bir şekilde imara açılıp AVM ve konut yapılması söz konusu değil.”
Bakan Arslan, daha önce Atatürk Havalimanı’nın küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak kullanılacağını belirterek “Çok sayıda terminal var burada bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz” demişti.
UZAY AJANSINA GERİ SAYIM
369 metre yüksekliğindeki Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin de 2018’de tamamlanacağını söyleyen Bakan Arslan, TÜRKSAT 5A ve 5B uyduları üretim çalışmalarının devam edeceğini, Türkiye Uzay Ajansı’nın da 2018 yılında kurulacağını kaydetti.
KANAL İSTANBUL İHALESİ
Kanal İstanbul için mühendislik çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Arslan, güzergâhla ilgili de “Seçilen proje alanı üzerinde detaylı jeoteknik, hidrolik modelleme gibi saha etüdü çalışmaları da yapıldıktan sonra nihai şekli verilecek. Etüt proje kapsamında, projenin gerçekleştirilebilmesi için finans modellerine de hâlâ çalışmaktayız. 2018 yılında etüt proje çalışmaları tamamlanarak projenin yapım ihalesine çıkmayı planlıyoruz” diye konuştu.
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