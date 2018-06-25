Ülkelerin sağlık endeksi açıklandı! Türkiye'den de dört şehir var!

Numbeo, şehirlerin sağlık endeksine ilişkin veri paylaştı. 199 ülkenin bulunduğu listede; Türkiye'den de dört tane şehir bulunuyor. Şehirlerden bir tanesi de ilk 10'da yer buldu