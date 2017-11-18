Ulusal Veri Merkezi projesi ile 11 milyar TL cepte kalacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, başlattıkları Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi ile kamu kurumlarının veri merkezlerini yeni ve sürdürülebilir teknolojik yaklaşımla konsolide ederek hem güvenilir bir ortam oluşturduklarını hem de mükerrer yatırımların önüne geçeceklerini söyledi.

Projenin gerçekleşmesiyle kamunun 5 yıllık bir süreçte yaklaşık 11 milyar liralık tasarruf sağlayacağını dile getiren Aka, projede fizibilite çalışmalarını Şubat 2018 itibarıyla tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

150 KURUM KAMUNET’E

“Potansiyelini Bilişimle Keşfet” sloganıyla Antalya’da gerçekleştirilen Kamu Bilişim Zirvesi’nde konuşan Aka, “Siber güvenliğin, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Aka, “Kamu kurumlarının fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli sanal bir ağ üzerinden veri alış-verişlerini yapabilecekleri KamuNet projesini tamamladık. 47 kurum bu ağa dahil oldu, 2017 hedefimiz 150 kuruma çıkarmaktır” diye konuştu.

Ulusal Veri Proje Merkezi

Suat Hayri Aka

Kamunet