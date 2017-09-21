25 Eylül’de başlayacak 24. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında bu yıl ilk kez kurulacak Kültür Sanat Kasabası’nda sergi, konser, söyleşi gibi etkinliklerin yanı sıra atölye çalışmaları gerçekleştirilecek, çeşitli paneller düzenlenecek.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında yapılacak 24. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında oluşturulan Kültür Sanat Kasabası, sinema ve sanatın birçok dalıyla ilgili renkli, etkin ve eğitici faaliyetlere imza atmaya hazırlanıyor.

Kültür Sanat Kasabası’nda süren hazırlık çalışmalarını denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festival hazırlıklarının sona yaklaştığını söyledi ve bu yıl ilklere imza atılacağını ifade etti. Başkan Sözlü, “Adana Film Festivali kapsamında Türkiye’de, hatta dünyada şu ana kadar yapılmamış bir faaliyete imza atmaya hazırlanıyoruz. Bu yıl Türk Sineması’na katkı adına ve festival içeriğinin zenginleştirilmesi açısından önemli yenilikler var” dedi.

Kültür ve Sanat Kasabası’nda; sergi ve atölye çalışmalarının yanı sıra 12 üniversitenin sinema bölümlerine kendilerini tanıtmak üzere yer tahsisi yapıldı. Yine Kültür Sanat Kasabası içinde Hilal Saral ile Kamera Önünde Oyunculuk Atölyesi’nin yanı sıra “Kent, Mekân ve Sinema”, “Sinema Eleştirmenliği”, “Adana ve Sinema” başlıklı paneller düzenlenecek. “Osman Sınav Türk Sineması’nın Dünyadaki Yerini Anlatıyor” konulu söyleşi de Kültür Sanat Kasabası etkinlikleri içerisinde yer alacak.

27 Eylül Çarşamba günü İstanbul’dan gelen sanatçıların yer alacağı Sevgi Korteji, Kültür Sanat Kasabası’nı ziyaret edecek. Sanatçıların katılımıyla “Türk Sineması’na Ömür Verenler Farkındalık Anıtı”nın açılışı gerçekleştirilecek. Kültür Sanat Kasabası’nda her akşam saat 20.00’de düzenlenecek konserlerde Aleyna Tilki, Hadise, Yaşar, Ahmet Selçuk İlkan, Feridun Düzağaç gibi isimler sahneye çıkacak.