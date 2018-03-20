'Susuz Yaz' filminin yapımcısı ve başrol oyuncusu olan Altın Ayı ödüllü oyuncu Ulvi Doğan, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı hastaneye kaldırılan ve daha sonrasında yoğum bakıma alınan Ulvi Doğan, yoğun bakımda tedavi görüyor. Peki Ulvi Doğan kimdir? Ulvi Doğan kaç yaşında?

ULVİ DOĞAN KİMDİR?

Ulvi Doğan, 2 Kasım 1931 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Almanya'da tekstil öğrenimi gören Ulvi Doğan, 1963 yılında arkadaşı Metin Erksan ile birlikte Hitit Film'i kurdu. Susuz Yaz filminde hem yapımcı hem de oyuncu olarak yer edinen Ulvi Doğan, filmdeki performansından dolayı Berlin'de Altın Ayı ödülünün sahibi olmuştur.

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