HT Egeli'de yer alan habere göre, 27 Ağustos 2012’de, Karabağlar’daki bir parkta oynarken, rastgele açılan ateş sonucu beline isabet eden kurşunla ağır yaralanan Umut Ceylan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yapılan balistik incelemede kurşunun, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Can Kayı’da ele geçirilen tabancadan atıldığı belirlendi. Kayı, gözaltına alınıp tutuklandı, hakkında dava açıldı. Kayı, yargılama sürecinde bu suçtan tahliye edildi, ancak ‘adam öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından yargılandığı başka bir davadan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle cezaevinde kaldı. İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 yıl önce yapılan son duruşmada, mahkeme heyeti, ‘çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürmek’ suçlamasıyla sanık Can Kayı’yı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Ardından ceza, olası kasıt nedeniyle ömür boyu hapse indirildi. Daha önce Umut’un ölümüyle ilgili yargılandığı davada tahliye edilen sanık Can Kayı’nın tutuklanmasına, silah bulundurması ve sabıkalı olması nedeniyle cezada indirim uygulanmamasına da karar verildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Sanığın beraatini talep eden Cumhuriyet savcısı ile sanığın avukatı Ersin Gülsoy ve Seyit Ahmet Akyüz, temyiz için Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı bozdu. Kayı, Aydın E Tipi Cezaevi’nde başka suçtan olan cezasını tamamlayıp bir süre önce tahliye oldu. Duruşma savcısı sanığın cinayet saatinde olay yerinden farklı bir yerde olduğunun tespit edildiğini belirtti.

DELİL YETERLİ DEĞİL

Savcı, sanığın Ceylan’ı öldürdüğüne ilişkin kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığını vurgulayarak, beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Kayı’nın ‘kasten öldürme’ suçunu işlediğinin sabit görülmemesi ve eldeki delillerin yetersizliğinden dolayı beraatine karar verdi.

