İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısı’nda düzenlenen seçimi İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in listesi 163 oyla kazandı.

Böylece 17 yıldır vakfın ve üniversitenin başkanlığını yürüten Ekrem Demirtaş bu görevini “Değişim” sloganıyla yola çıkan Özgener ve ekibine devretti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen genel kurulun Divan Başkanlığını aynı zamanda İTO’nun da Meclis Başkanı olan Selami Özpoyraz yürütürken, katip üyeliklere ise Suat Özdağ ve Yavuz Yılmaz seçildi.

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Toplantıya, İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın 227 mütevelli heyet üyesi katılırken üyelere seslenen İTO Başkanı Mahmut Özgener, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Vakıf Üniversitelerine yönelik Aralık ayında çıkardığı yönetmeliğin detaylarını da paylaştı. Özgener, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelikle, Oda ve Borsalar tarafından kurulan vakıflarda görev yapan kişilerin, Oda veya Borsa’daki görevleri sona erdiğinde vakıftaki görevlerinin de kendiliğinden sona ereceğini hatırlattı. İTO Vakfı’nın 17 yıldır başkanlığını yürüten Ekrem Demirtaş ve ekibine de teşekkür eden Özgener, EÜ’nün akademik kadrosu ve sahip olduğu teknik alt yapısıyla önemli projelere imza atacağını söyledi. Özgener, “Mütevelli heyet üyelerimiz başta olmak üzere akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle hep birlikte elele verip kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişimi için heyecanla yeni projeler üreteceğiz” diye konuştu.

‘DEĞİŞİM’ LİSTESİ TOPLAM 163 OY ALDI

Konuşmaların ardından yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplam 216 oyun kullanıldığı seçimde Mahmut Özgener’in listesi 163 oy alırken Ekrem Demirtaş’ın listesi 52 oyda kaldı. Bir oyun geçersiz sayıldığı seçimin ardından heyet üyeleri Özgener’i tebrik etti. Genel kurulda ayrıca Mahmut Özgener, Cemal Elmasoğlu ve Mehmet Özsaruhan, vakfın mütevelli heyet üyeliğine seçilen yeni isimler oldu.

YÖNETİMDE YER ALAN İSİMLER

Mahmut Özgener, Abdullah Salkım, Mustafa Tüzün, Sezai Çakmak, Bülent Korgen, Erdal Seferbay, Zeynep Şebnem Korkut, Mehmet Yavuz Alkan, İsmail Akdemir

DENETİM KURULU

Erol Eroğlu, Hüseyin Sağır, Erkan Özsoy, Gürcan Gümüş, Veysel Murat