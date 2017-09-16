Ünlü aktör Harry Dean Stanton hayatını kaybetti

Hary Dean Stanton'ın Cuma günü Los Angelas'ta bulunan Cedars Sinai adlı bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Kentucky doğumlu Stanton'ın 1984's Paris, Texas, Repo Man dahil birçok filmde rol aldığı 60 yıllık bir kariyeri vardı. Stanton, son oyunculuğunu bu ayın sonunda gösterime girecek "Lucky" filminde sergiledi. ABD'li yönetmen David Lynch, Stanton için, "O harika bir aktördü. Hary Dean gibi kimse yok. Herkes onu çok seviyor. O harika bir adamdı" dedi.

harry dean stanton

The Godfather II

Alien

Cool Hand Luke