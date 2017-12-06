Ünlü finansçıyı köpekbalığı öldürdü!

ABD ekonomisinin merkezi ve dünya finans sektörünün kalbi olarak bilinen Wall Street’teki WL Ross & Co. LL şirketinde üst düzey yönetici olarak görev yapan Rohina Bhandari, Kosta Rika sahilinin 540 kilometre uzağında bulunan Cocos Adası Milli Parkı çevresinde yaptığı dalış sırasında köpekbalığı tarafından saldırıya uğradı.

Saldırının bir kaplan köpekbalığı tarafından ısırıldıktan sonra hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Bhandari’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kendisiyle birlikte dalış yapan eğitmenin de köpekbalığı tarafından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.



Dalış sırasında kendisiyle birlikte 18 kişilik dalış ekibi bulunduğu öğrenilen 24 yaşındaki eğitmenin, kendilerine doğru yaklaşan köpek balığını gördükten sonra grubu uyardığı ve köpekbalığı saldırısının grubun diğer üyelerine sıçramasını önlediği belirtildi.



Uzaklamaya çalıştığı sırada köpek balığı tarafından bacaklarından ısırılan Bhandari'nin karaya çıkarıldığında hayatını kaybettiği, eğitmenin ise yoğun bakımda tutulduğu açıklandı.



ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross tarafından kurulan WL Ross & Co. LL’de sermaye yöneticiliği yapan Bhandari’nin dostları sosyal medyadan, “Hayatı ve macerayı seven arkadaşımı, kibarlığı, dostluğu ve hayırseverliğiyle hatırlayacağım” gibi mesajlar paylaşarak başsağlığı diledi.

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