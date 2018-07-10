2 çalışanın yargılandığı davada karar çıktı

İstanbul Eyüp’te bulunan bir AVM’deki kozmetik mağazasında meydana gelen iç çamaşırına kadar arama skandalı Kasım 2016’da yaşandı. 17 yaşındaki lise öğrencisi B.C., arkadaşlarıyla gittiği mağazada, ruj seçerken görevliler tarafından takibe alınarak hırsızlıkla suçlandı.



İÇ ÇAMAŞIRINA KADAR ARANDI



Görevliler Zuhal A. Ve Semiha A., genç kızı mağazanın deposuna götürerek iç çamaşırlarına kadar aradılar. Genç kızın bir şey çalmadığı anlaşılınca bırakıldı.



ŞİKAYETÇİ OLUNCA DAVA AÇILDI



Yaşadığı olayın ardından karakola giderek şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonucunda şüphelilerden Zuhal A. Hakkında ‘hakaret, yaralama ve haksız arama’ suçundan 5 yıla kadar hapis, Semiha A. Hakkında ise ‘haksız arama’ suçundan 1 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.



SANIKLAR BERAATLARINI İSTEDİ



Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan son duruşmaya sanıklar ve şikayetçi taraf katılmazken avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatına karar verilmesini talep etti. Şikayetçi B.C.’nin avukatı ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.



MAHKEME HAKSIZ ARAMAYA 5 AY HAPİS VERDİ



Mahkeme, sanık Zuhal A.’yı Hakaret ve yaralama suçlarından toplam 3 bin 500 TL adli para cezasına, ‘Haksız arama’ suçundan da 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanıklardan Semiha A.’yı ise ‘Haksız arama’ suçundan 5 ay hapis cezası verdi. Sanıklara verilen hapis ve adli para cezası ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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