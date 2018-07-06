Ünlü oyuncu Ayça Varlıer elinde çiçekle Boğaz'a atladı

‘Kalk Gidelim’ dizisinde 'Nurcan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ayça Varlıer, önceki gün yapılan çekimde, elinde bir saksı begonya ile Boğaz'a atladı. Varlıer, sahnenin çekimi için dublör istemediğini belirterek, "Ben denizkızıyım. Bir şey olmaz, akıntıyla baş edebilirim" dedi